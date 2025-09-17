الرياض - كتبت رنا صلاح - vتتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية نحو ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث يستضيف فريق النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026 . اللقاء يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لعشاق "العالمي" الذين يطمحون لانطلاقة قوية تعوض إخفاقات الموسم الماضي وتفتح الباب نحو حلم التتويج القاري المنتظر قثلته بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة للمباراة

يدخل النصر المباراة بروح معنوية عالية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي يطمح لتسطير اسمه في سجل البطولات القارية مع الفريق. ويعوّل المدرب على خبرة النجوم الكبار وعلى رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى جانب عناصر مميزة مثل ساديو ماني، جواو فيليكس، وبروزوفيتش، في تشكيل يصفه المراقبون بأنه الأبرز في تاريخ النادي.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة مساء الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025 عند الساعة 9:15 بتوقيت السعودية، والـ10:15 بتوقيت الإمارات، في موعد ينتظره الملايين من عشاق المستديرة. أما بالنسبة للبث التلفزيوني، فإن شبكة "بي إن سبورتس" تحتفظ بالحقوق الحصرية لنقل اللقاء عبر قناة beIN Sports 2، إلى جانب قناة الكأس 5، مع توفير التعليق الصوتي لكل من عبدالله الغامدي وسمير المعيرفي. كما أتيحت للمشجعين فرصة متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر لتطبيق "TOD" بجودة عالية من أي مكان.

أما عن التشكيل المتوقع لفريق النصر، فيضم: الحارس بينتو، خط الدفاع بقيادة نواف بوشل، سيماكان، مارتينيز، وسعد الناصر، بينما يتوسط الميدان أنخيلو، بروزوفيتش، وجواو فيليكس. وفي الهجوم الثلاثي الناري ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، وكومان.

التاريخ يقف في صالح النصر نسبيًا، إذ سبق للفريق أن واجه استقلال دوشنبه في مناسبتين سابقتين، انتهت واحدة منهما بفوز "العالمي" وتعادل في الأخرى، حيث سجل لاعبوه 4 أهداف مقابل هدفين فقط للفريق الطاجيكي. هذه الأفضلية تمنح النصر دافعًا إضافيًا لتحقيق بداية مثالية تعزز ثقة جماهيره وتدفعه خطوة أقرب نحو تحقيق إنجاز آسيوي طال انتظاره.