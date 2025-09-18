الرياض - كتبت رنا صلاح - توشحت أبرز مباني ومعالم العاصمة الباكستانية إسلام آباد بألوان العلمين السعودي والباكستاني، احتفاءً بتوقيع «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الباكستاني السيد شهباز شريف مؤخرًا للمملكة.

معالم إسلام آباد تتزين بألوان العلمين السعودي والباكستاني احتفاءً باتفاقية الدفاع الاستراتيجي

وأضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق العاصمة الباكستانية بألوان العلمين، في مشهد يعكس مشاعر الابتهاج الشعبي والرسمي بهذه الخطوة التي تُعد امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتعكس عمق روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

ويُعد توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في مسار التعاون الدفاعي بين البلدين، كما يعكس التوافق الثنائي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في إطار شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

الظاهرة الضوئية في إسلام آباد تؤكد متانة العلاقة السعودية الباكستانية وتطلعاتها المستقبلية.