الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يتبق سوى أيام قليلة ويحتفل السعوديون بالذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني السعودي، ذلك اليوم الذي يحمل في طياته معنى الفخر والاعتزاز بالوحدة الوطنية والنهضة التي شهدتها المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله ويأتي هذا العام تحت شعار عزنا بطبعنا الذي يعكس روح العزة المتأصلة في المجتمع السعودي، والاعتزاز بالهوية الوطنية التي شكلت أساس حاضر المملكة ومستقبلها مثففخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجازة اليوم الوطني السعودي 95.. قرارات نارية وتمديد مفاجئ يهز الجامعات ويشعل فرحة السعوديين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 الموافق 1 ربيع الآخر 1447 هـ سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع غير الربحي.

هذا القرار يأتي ضمن القوانين المنظمة للعمل في المملكة، التي تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازة رسمية في المناسبات الوطنية المهمة، وفي مقدمتها اليوم الوطني.

ورغم ما يتداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تمديد الإجازة لعدة أيام إضافية، فقد أكدت الوزارة أن لا صحة لهذه الأخبار حتى الآن، ولم يصدر أي أمر ملكي بتمديد الإجازة، مشيرة إلى أن أي تحديث رسمي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات المعتمدة فقط.

تمديد الإجازة في بعض الجامعات

بينما التزمت الجهات الرسمية بموعد الإجازة ليوم واحد، فاجأت بعض الجامعات السعودية طلابها ومنسوبيها بقرارات خاصة تمنحهم فرصة إجازة أطول.

وأبرز هذه الجامعات جامعة الملك عبدالعزيز التي أعلنت تمديد الإجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، لتشمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تتصل مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وبذلك يحصل الطلاب والموظفون على إجازة متواصلة تمتد إلى خمسة أيام.

هذا القرار لقي تفاعلاً واسعًا بين الطلاب الذين اعتبروه فرصة للراحة والاستجمام، بينما أبدى آخرون سعادتهم بقدرتهم على استغلال هذه الفترة في السفر أو قضاء وقت أطول مع العائلة.

إجازة اليوم الوطني السعودي للمدارس

من جانب آخر أكدت وزارة التعليم السعودية أن إجازة اليوم الوطني للطلاب ستكون يوماً واحداً فقط، وهو يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، على أن تستأنف الدراسة في جميع المدارس والجامعات الحكومية يوم الأربعاء 24 سبتمبر دون أي تمديد إضافي.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الوزارة بالتقويم الدراسي المعتمد مسبقًا، والذي تم تنظيمه بدقة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم ومتوازن على مدار العام.

تقديم صرف المكافآت الجامعية للطلاب

وفي بادرة لافتة تعكس اهتمام الدولة بطلابها في هذه المناسبة الوطنية، أعلنت عدة جامعات سعودية عن تقديم موعد صرف المكافآت الجامعية ليكون يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، أي قبل يوم واحد من الإجازة الرسمية.

ومن أبرز الجامعات التي شملها هذا القرار:

جامعة الملك سعود.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الحدود الشمالية.

جامعة الجوف.

جامعة بيشة.

أجواء اليوم الوطني في المملكة

لا يقتصر اليوم الوطني على كونه يوم إجازة بل يتعداه إلى كونه مناسبة وطنية كبرى يعيشها السعوديون بروح من الفخر والاعتزاز. فالشوارع والساحات تتزين بالأعلام الخضراء، وتُقام الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في مختلف مناطق المملكة.

كما يشهد هذا اليوم عروضًا عسكرية، وحفلات فنية يشارك فيها كبار الفنانين السعوديين والعرب، إضافة إلى أنشطة طلابية في المدارس والجامعات لترسيخ قيم الوطنية والانتماء لدى الأجيال الناشئة.

اليوم الوطني: معانٍ أعمق من الإجازة