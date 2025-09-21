الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الترقب مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2025، حيث يترقب آلاف المستفيدين من النظام التقاعدي موعد نزول الدفعة القادمة التي تمثل مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة من المواطنين . ومع اقتراب الموعد، انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن صدور أمر ملكي يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 1500 ريال سعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين. هذه الأنباء وجدت صدى واسعًا بين المتقاعدين وذويهم، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارعت إلى الرد وتوضيح الحقائق بشكل رسمي جتضور بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة رواتب المتقاعدين 1500 ريال بمناسبة اليوم الوطني .. التأمينات الاجتماعية توضح الحقيقة

بحسب ما أكدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2025 سيكون يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، والموافق التاسع من ربيع الآخر 1447 هجريًا. ويأتي ذلك التزامًا بالجدول الزمني الثابت الذي تعتمده المؤسسة لصرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي، مع مراعاة التعديلات الطفيفة إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع.

هذا الالتزام بالمواعيد يعكس الجدية والحرص من قبل المؤسسة على ضمان وصول الرواتب في مواعيدها المحددة، بما يضمن الاستقرار المعيشي لشريحة المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه المبالغ لتغطية احتياجاتهم اليومية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل قاطع أن الأخبار المتداولة عن زيادة بقيمة 1500 ريال لكل متقاعد بمناسبة اليوم الوطني عارية تمامًا عن الصحة، وأنها لا تستند إلى أي قرارات رسمية. وأضافت المؤسسة أن النظام المالي المتبع يعتمد على الزيادة السنوية المقررة وفق معايير محددة مسبقًا، وهي زيادة معتمدة لحماية القوة الشرائية للمتقاعدين بما يتناسب مع معدلات التضخم ومتغيرات السوق.

كما أكدت المؤسسة أن أي قرارات ملكية أو وزارية بخصوص تحسين أو تعديل الرواتب ستُعلن مباشرة عبر القنوات الرسمية للمؤسسة أو من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الموثوقة.

تأثير الشائعات على المتقاعدين

الانتشار الواسع للأخبار غير الدقيقة حول زيادة الرواتب أدى إلى حالة من الجدل بين المتقاعدين وذويهم، حيث ارتفعت التوقعات لدى البعض بزيادة قريبة قد تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. ورغم أن المؤسسة نفت هذه الأخبار، إلا أن هذا الحدث يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرسمية في التعامل مع الشائعات المالية، خاصة حين ترتبط بمصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من المجتمع.

وتبرز هنا أهمية التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وهو ما تحرص المؤسسة على تأكيده باستمرار.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا

في إطار التسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أطلقت خدمة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام بسهولة عن تفاصيل راتبهم الشهري. يمكن للمستفيدين استخدام هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد (حساب أبشر).

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.

الضغط على “خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

النقر على زر "تحقق" لعرض تفاصيل الراتب والمستحقات.

الزيادة السنوية وآلية احتسابها

أوضحت المؤسسة أن الزيادة التي تطرأ على الرواتب التقاعدية سنويًا تأتي في إطار ما يُعرف بـ "الزيادة الدورية"، وهي نسبة مئوية تحددها الجهة المختصة بناءً على مؤشرات اقتصادية مثل التضخم ومعدلات غلاء المعيشة. الهدف من هذه الزيادة هو الحفاظ على القوة الشرائية للراتب التقاعدي بحيث لا يتآكل مع مرور الوقت نتيجة تغير الظروف الاقتصادية.

وبذلك، فإن الحديث عن زيادات استثنائية أو منح مالية إضافية خارج هذه الآلية يتطلب صدور أمر ملكي أو قرار وزاري واضح، وهو ما لم يحدث حتى الآن.