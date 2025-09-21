الرياض - كتبت رنا صلاح - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المملكة، حيث كانا يمارسان الصيد دون تصريح ويحملان أسماكًا مصيدة.

حرس الحدود في ينبع يضبط مخالفين للصيد دون تصريح ويحذر من الاعتداء على الثروات البحرية

وقد اتخذ حرس الحدود الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي الوقت نفسه، دعا حرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، محذرًا من أية مخالفات قد تضر بالبيئة البحرية والحياة الفطرية.

وأهاب حرس الحدود بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة البحرية عبر الأرقام المخصصة للبلاغات: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994)، (999)، و(996) في بقية المناطق وطمأن حرس الحدود الجميع بأن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، ولن يتحمل المبلّغ أي مسؤولية.