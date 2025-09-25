الرياض - كتبت رنا صلاح - باشرت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، منذ اليومين الماضيين، تنفيذ حملات ميدانية في عدد من المناطق والمدن بالمملكة لرصد المخالفين في نشاط نقل الركاب.

الهيئة العامة للنقل تكثف حملاتها الميدانية لرصد مخالفات نقل الركاب بالمملكة

وركزت الحملة على متابعة الأفراد الذين يزاولون النقل غير النظامي عبر مركباتهم الخاصة “الكدادة”، أو من يقومون بأعمال تحضيرية لنقل الركاب دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث يتم التعامل معهم وفق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد للنقل البري على الطرق.

وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، وصولًا إلى بيعها في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين غير السعوديين في حال تكرار المخالفة، بما يضمن الحد من الممارسات غير النظامية.

وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية تُنفذ وفق خطة مستمرة وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز مستوى الامتثال، ودعم التنافسية بين مقدمي الخدمة النظاميين، بما يسهم في توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ودعت الهيئة الأفراد إلى التعامل مع الناقلين النظاميين للحفاظ على حقوقهم وضمان سلامتهم أثناء التنقل.