الرياض - كتبت رنا صلاح - وفي إطار هذه التحسينات شهدت إقامة الزوجات تغييرات غير مسبوقة، حيث أصبح للزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة زوجها الحق في الحصول على إقامة مستقلة برسوم تبلغ 500 ريال سعودي، بدلاً من ضمها تلقائيًا إلى إقامة الزوج كما كان معمولًا سابقًا . ويهدف هذا الإجراء إلى مطابقة الوثائق الرسمية مع التشريعات الوطنية وضمان وضوح الحالة القانونية لكل فرد من أفراد الأسرة فصهاض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زلزال قرارات في السعودية: إقامة الزوجات تدخل مرحلة جديدة مع تحديثات شاملة للإقامة الأسرية

للمقيمين الراغبين في توحيد إقامة أسرهم، حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط والإجراءات الأساسية التي يجب الالتزام بها:

ملء نموذج طلب ضم الزوجة والأبناء مع توفير جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة.

ضمان تطابق بيانات جوازات السفر مع بيانات رب الأسرة لتجنب أي تعقيدات أو رفض الطلب.

الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد المقيم قبل تقديم الطلب.

تقديم الإقامة الأصلية للزوج أو رب الأسرة لإتمام الإجراءات القانونية.

إرفاق صور شخصية حديثة لجميع أفراد الأسرة بمقاس 4×6 سم، لضمان صحة الوثائق الرسمية.

شمولية التحديثات لجميع الجنسيات

تطبق هذه التحديثات على جميع المقيمين الأجانب في المملكة دون تمييز بين الجنسيات. ويأتي ذلك في إطار خطة السعودية الشاملة لتعزيز تنظيم سوق العمل ونظام الإقامة، بما يتوافق مع رؤية 2030. الهدف هو تحقيق انضباط قانوني مع مراعاة القواعد الاجتماعية والدينية التي تميز المجتمع السعودي، وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسر.

التسهيلات وضمان الحقوق الأسرية

على الرغم من أن بعض التعديلات قد تبدو تحديًا للبعض، إلا أن الجهات الرسمية أكدت أن الهدف منها إنشاء نظام متوازن يوفر شفافية ووضوحًا في إجراءات الإقامة، ويحد من النزاعات القانونية المحتملة.

كما أن هذه التحديثات تأتي ضمن إطار أوسع لتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث تهدف إلى:

تجربة إقامة أكثر سلاسة وأمانًا لجميع الأسر.

ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال وضع قواعد واضحة للضم والإقامة المستقلة.

تعزيز الانضباط القانوني بما يتوافق مع التشريعات السعودية.

تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل وقت الانتظار في المراجعات الرسمية.

توضح هذه التحديثات أن المملكة تعمل على موازنة النظام القانوني مع خصوصية الأسرة المقيمة، مع مراعاة التنوع الديني والاجتماعي للمقيمين. فإقامة الزوجة بشكل مستقل في حال اختلاف الديانة لا تُعد تقييدًا، بل أداة لضمان توافق الوضع القانوني مع التشريعات الوطنية، مما يسهم في حماية الأسرة وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

التأثيرات المتوقعة على الأسر الوافدة

تتوقع الجهات المختصة أن تسهم هذه التحديثات في تعزيز استقرار الأسر الوافدة، من خلال:

وضوح الحالة القانونية لكل فرد، مما يسهل التعامل مع الجهات الرسمية في المملكة.

توفير إجراءات أكثر عدالة وشفافية، بحيث يتم التعامل مع جميع المقيمين على قدم المساواة.

الحد من النزاعات الإدارية والقانونية الناجمة عن سوء فهم الإجراءات أو عدم مطابقة الوثائق.

تحفيز الأسر على الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية لضمان استقرار إقامتهم وعائلاتهم.

ملخص الإجراءات الجديدة