الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موعد صرف الدعم الشهري، يتزايد اهتمام الأسر السعودية بمعرفة موعد حساب المواطن نوفمبر 2025، خاصة أن البرنامج يعد من أهم مبادرات الحماية الاجتماعية في المملك، يهدف "حساب المواطن" إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، عبر تقديم دعم نقدي مباشر يودع في الحسابات البنكية شهريًا . وفي هذا الشهر، أعلن البرنامج رسميًا عن موعد الصرف وخطأ بسيط قد يحرمك من الدعم يظزكن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يحذر المستفيدين في السعودية .. خطأ بسيط قد يحرمك من الدعم نهائيًا

أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) أن صرف دفعة نوفمبر 2025 سيتم في الموعد المعتاد، حيث تقرر أن يكون الإيداع يوم الخميس 10 نوفمبر 2025 ولن يتم تقديمه، حيث يحرص البرنامج على استمرار صرف الدعم في الموعد المحدد دون أي تأخير، حتى في حال مصادفة الإجازات الرسمية.

ويُذكر أن هذه الخطوة ليست جديدة، إذ يعتمد البرنامج منذ انطلاقه آلية ثابتة في الإيداع تتمثل في صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع إمكانية تقديم أو تأخير الموعد يومًا واحدًا إذا صادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، لضمان وصول الدعم لجميع المستفيدين في الوقت المحدد.

شروط الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن

أكد البرنامج أن الحصول على الدعم لا يتم تلقائيًا لجميع المسجلين، بل يعتمد على تحقق شروط الأهلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتشمل هذه الشروط مطابقة البيانات الشخصية والدخل مع المعلومات الرسمية، إضافة إلى صحة الإفصاح عن مصادر الدخل المختلفة. وفي حال وجود أي خطأ في البيانات أو عدم الإفصاح الكامل، قد يتم تعليق الدعم مؤقتًا حتى يتم تصحيح المعلومات.

كما شدد البرنامج على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لتفادي إيقاف الدعم، خاصة عند حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة أو إجمالي الدخل الشهري.

اختلاف قيمة الدعم بين الأسر السعودية

من أبرز الأسئلة المتكررة التي يطرحها المواطنون حول تقديم موعد حساب المواطن نوفمبر 2025 تتعلق بسبب اختلاف مبالغ الدعم بين المستفيدين. وقد أوضح البرنامج أن قيمة الدعم ليست ثابتة، بل تُحتسب بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين (فوق 18 عامًا أو أقل)، بالإضافة إلى مستوى الدخل الشهري الإجمالي للأسرة.

ولتسهيل الأمر على المستفيدين، وفر البرنامج عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أداة الحاسبة التقديرية التي تتيح لكل مواطن إدخال بياناته ومعرفة المبلغ المستحق بدقة. تُعد هذه الأداة من الوسائل الموثوقة التي تضمن الشفافية وتساعد المستفيدين على فهم طريقة احتساب الدعم.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

يمكن استخدام حاسبة حساب المواطن بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

اختيار خيار “الحاسبة التقديرية”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وعدد التابعين فوق 18 عامًا، وإجمالي الدخل الشهري للأسرة.

الضغط على زر “احسب”.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة، تظهر النتيجة مباشرة موضحة المبلغ المستحق وفق المعايير الرسمية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدعم.

الإفصاح عن مكافآت الطلاب ضمن مصادر الدخل

وفي إطار تعزيز الشفافية، أكد برنامج حساب المواطن أن مكافآت الطلاب تعتبر من مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها ضمن بيانات المستفيد. إذ أن إغفال هذه المعلومات قد يؤدي إلى احتساب غير دقيق لقيمة الدعم أو حتى تعليق الأهلية.

ويمكن إضافة مكافآت الطلاب بسهولة عبر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة حساب المواطن، ثم الدخول إلى قسم “البيانات العامة”، واختيار “إضافة مصدر دخل جديد”، ثم تحديد نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت”، واختيار “برنامج دعم حكومي” كمصدر للدخل، وأخيرًا الضغط على “حفظ”.

الالتزام المستمر بتطوير البرنامج

منذ إطلاقه، يُعتبر برنامج حساب المواطن أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية في السعودية، حيث يعمل على تحقيق التوازن المالي للأسرة السعودية عبر دعم مستدام وشامل. ومع تقديم موعد حساب المواطن نوفمبر 2025، يؤكد البرنامج التزامه الدائم بتسهيل إجراءات الصرف وتقديم الدعم في الوقت المناسب للمواطنين المستحقين.