الرياض - كتبت رنا صلاح - يتطلب إصدار فيزا الزيارة العائلية بالسعودية تقديم الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية إلى الجهات المعنية بالدولة من أجل النظر في الطلب، ومن ثم الرد عليه إما بالرفض أو القبول، وتختلف هذه الأوراق من حيث درجة القرابة للمقيم بالمملكة، ولذلك سنوضح بهذا المقال ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على فيزا زيارة عائلية للسعودية حزندص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأوراق المطلوبة للزيارة العائلية بتساهيل للزوجه والأبناء كيفية متابعة الطلب

الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية

تتضمن الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية للسعودية بتساهيل ما يلي:

صورة من حجز موعد مسبق بشركة تساهيل.

إيصال الدفع الإلكتروني بإنجاز.

صورة من تأشيرة إقامة المقيم بالسعودية بشرط أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أصل وصورة من جواز سفر المقيم والشخص المراد استقدامه للسعودية للزيارة العائلية بشرط أن تكون هذه الجوازات سارية المفعول لمدة 6 أشهر أو أكثر.

الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية لام الزوجة

يمكن التقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة عائلية إلكترونيا لأحد أقارب المقيم بالسعودية عبر منصة تأشيرة السعودية النسخة التجريبية من هنا ، ، وتقديم الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية بصيغة إلكترونية مع الطلب.

الأوراق المطلوبة للزيارة العائلية في تساهيل

في حال كان عمر الشخص المراد إصدار تأشيرة زيارة عائلية له للسعودية من تساهيل أقل من 6 سنوات أو أكبر من 80 عاما فيجب أن يتم تقديم البصمة الحيوية له مع الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية للسعودية.

الأوراق المطلوبة للزيارة العائلية للزوجة

تتمثل الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية للزوجة والأبناء للسعودية ما يلي:

صورة وثيقة الزواج في حال كانت الزيارة العائلية للزوجة بشرط أن تكون معتمدة من وزارة خارجية دولة المقيم.

أصل شهادات ميلاد الأبناء في حال كانوا هم المراد عمل فيزا زيارة عائلية لهم بشرط أن تكون معتمدة من وزارة خارجية المقيم.

عدد 2 صورة شخصية للشخص المراد استقدامه للسعودية بشرط أن تكون حديثة وواضحة ونفس الصورة الموجودة بملف إنجاز الإلكتروني.

الاوراق المطلوبة في تساهيل زيارة الأم

في حال كانت الزيارة العائلية للسعودية لأم المقيم بالمملكة فيجب تقديم ما يثبت صلة القرابة بينها بشرط أن يكون المستند المقدم رسمي ومعتمد من قبل وزارة الخارجية لدولة المقيم، ويتم تقديمه مع الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية.

الاوراق المطلوبة لزيارة الخالة

يتطلب السفر إلى السعودية من أجل الزيارة العائلية إجراء الفحص الطبي بدولة الشخص الذي يستعد للسفر من أجل التأكد من أن صحته جيدة، وأنه خالي من أي أمراض معدية أو خطيرة، ويتم تقديم تقرير طبي من وزارة الصحة بدولة هذا الشخص يفيد بذلك، ويكون موثقا من قبل وزارة خارجية دولته.

ما هي الاوراق المطلوبة للزيارة العائلية للسعودية؟

تتضمن الاوراق المطلوبة فى تساهيل للزيارة العائلية بخلاف التي تم ذكرها بالمقال ما يلي:

موافقة كتابية من الزوج تفيد بموافقته على سفر زوجته له من الدولة المقيمة بها إلى السعودية بشرط أن تكون هذه الموافقة موثقة من قبل سفارات وقنصليات دولة المقيم بالسعودية.

أصل شهادة وفاة الزوج في حال كان السفر لأرملة لا يزيد عمرها عن 45 عاما بشرط أن تكون هذه الوثيقة مصدق عليها من قبل وزارة خارجية دولتها.

أصل وثيقة الطلاق في حال كانت الزيارة العائلية لسيدة مطلقة لا يقل عمرها عن 45 عاما بشرط أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة خارجية بلدها.

كم رسوم تساهيل للزياره العائليه؟