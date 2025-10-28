الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد محافظة جدة خلال الأسابيع القادمة واحدة من أهم المراحل التطويرية في تاريخها الحديث، بعد أن أعلنت أمانة محافظة جدة رسميًا عن انطلاق أعمال إزالة الورش والمعامل الواقعة في حي الحمدانية شمال شرق المدينة، وذلك اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2025 . ويأتي هذا القرار كجزء من المرحلة الثالثة ضمن مشروع تطوير الأحياء وتحسين المشهد الحضري، الذي يهدف إلى تحويل المناطق السكنية إلى بيئات أكثر تنظيمًا وجاذبية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في بناء مدن حديثة ذات طابع عمراني متطور وخدمات متكاملة لظكجل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمانة جدة تحدد موعد إزالة هذا الحي الشهير بكل ما فيه وتوضح الأسباب!

حي الحمدانية يُعد من أبرز الأحياء الحيوية في جدة، لكنه واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة بسبب التداخل بين الأنشطة الصناعية والسكنية. فقد انتشرت الورش والمعامل في شوارع الحي، مما أدى إلى ازدحام مروري دائم، وارتفاع في معدلات الضوضاء، إضافة إلى التأثيرات البيئية الناتجة عن مخلفات العمل الصناعي.

بداية جديدة لحي الحمدانية

ولذلك، جاء قرار أمانة جدة ببدء الإزالة كخطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم المشهد العام للحي، وإعادة توزيع الأنشطة بما يضمن راحة السكان من جهة، واستمرار النشاط الصناعي في بيئة مناسبة من جهة أخرى.

تفاصيل خطة الإزالة والتنفيذ

أوضحت الأمانة أن المرحلة الثالثة من مشروع التطوير تشمل جميع الورش والمعامل الواقعة ضمن النطاق العمراني للحمدانية، حيث تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من حصر كافة المنشآت والممتلكات بدقة، وإشعار أصحابها رسميًا بضرورة الإخلاء قبل الموعد المحدد.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإزالة منتصف نوفمبر 2025، وفق جدول زمني منظم يبدأ بتفكيك الورش الصغيرة وورش الحدادة والنجارة، على أن تليها المعامل والمستودعات الكبرى خلال الأشهر اللاحقة.

وأكدت الأمانة أنه تم التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية وشركة الكهرباء وهيئة تطوير جدة، لضمان تنفيذ العمليات بسلاسة دون التأثير على الخدمات العامة أو التسبب في أضرار للمناطق المجاورة.

تخصيص مواقع بديلة للورش والمعامل

في خطوة تعكس حرص الأمانة على مصلحة أصحاب الورش، أعلنت أنه تم تخصيص موقع بديل متكامل في المنطقة الصناعية الجديدة بحي الراية، حيث جرى تهيئة البنية التحتية بالكامل لاستيعاب الأنشطة الصناعية المنقولة من الحمدانية.

ويضم الموقع الجديد شبكة طرق حديثة، ومحطات مياه وصرف صحي، وشبكات اتصالات متطورة، ومواقف واسعة للشاحنات والمعدات الثقيلة، مما يضمن بيئة عمل منظمة وآمنة.

وأكدت الأمانة أن اختيار حي الراية لم يكن عشوائيًا، بل جاء بعد دراسات فنية وهندسية موسعة، لضمان أن يكون الموقع مؤهلاً لاستقبال الأنشطة الصناعية دون أن يؤثر على المناطق السكنية المحيطة.

تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري

يأتي هذا المشروع في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في مدينة جدة، من خلال معالجة الاستخدامات الخاطئة للأراضي، وإزالة المظاهر غير اللائقة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية نتيجة النمو غير المنظم.

وذكرت الأمانة أن أعمال التطوير في شرق جدة ستتضمن أيضًا: