الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر السلامة المرورية ممارسة عملية تنبع من الوعي العميق بمسؤولية القيادة، وليست مجرد لوائح وإرشادات . وفي إطار حرصها على حماية الأرواح، فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على استخدام الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة، حيث تصل قيمة الغرامة إلى 900 ريال، نظرًا لما يشكله هذا السلوك من تهديد مباشر لسلامة السائق والمستخدمين الآخرين للطريق عوغكت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

احذر .. لمسة واحدة على هاتفك قد تكلفك 900 ريال في السعودية

لماذا يُعتبر استخدام الهاتف أثناء القيادة خطيرًا جدًا؟

تشير الأبحاث إلى أن القيادة تتطلب تركيزًا كاملاً لا يتجزأ، وعند إدخال الهاتف المحمول إلى هذه المعادلة، خاصة مع الإمساك به يدويًا، يتعرض السائق لثلاثة أنواع من التشتيت تزيد من احتمالية وقوع الحوادث بشكل كبير:

التشتت البصري: انحراف العين عن الطريق

يؤدي النظر إلى شاشة الهاتف إلى صرف نظر السائق عن مسار الطريق، مما يقلل من قدرته على رصد المخاطر المحتملة مثل الإشارات المرورية أو المشاة أو المركبات الأخرى، حتى لو كانت النظرة سريعة.

التشتت الذهني: انشغال العقل عن المهمة الأساسية

حتى عندما يتمكن السائق من تثبيت عينيه على الطريق، فإن انشغال عقله في محادثة هاتفية أو في صياغة رسالة نصية يستنزف جزءًا كبيرًا من طاقته الذهنية، مما يضعف قدرته على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة في اللحظات الحرجة.

التشتت الحركي: تقييد القدرة على المناورة

تحتاج القيادة الآمنة إلى استخدام كلتا اليدين للتحكم في عجلة القيادة بشكل كامل. عندما تمسك إحدى اليدين بالهاتف، فإن ذلك يحد من قدرة السائق على الاستجابة الفعالة للمواقف المفاجئة بالمناورة أو استخدام أذرع التحكم بسرعة.

الأبعاد القانونية لمخالفة استخدام الجوال في السعودية

ينص النظام المروري السعودي بوضوح على أن الإمساك بالهاتف النقال أثناء القيادة يمثل مخالفة مرورية تستدعي فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال. وهذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة المرورية، حيث تفرض العديد من الدول عقوبات أكثر صرامة تشمل خصم النقاط أو حتى سحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة.

نصائح عملية للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة

استخدم التكنولوجيا لصالحك: فعّل وضع القيادة على هاتفك الذكي الذي يقوم تلقائيًا بالرد على الرسائل والمكالمات.

خطط مسبقًا: اضبط تطبيق الخرائط والموسيقى قبل بدء الرحلة.

أوقف الإشعارات: أغلق الإشعارات غير الضرورية لتجنب الإغراء.

استخدم السماعات: إذا كان لابد من إجراء مكالمة ضرورية، استخدم نظام التحدث دون استخدام اليدين.

تدرك المملكة أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات ليس جمع الغرامات، بل حث السائقين على تبني سلوكيات قيادة مسؤولة تحافظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. فالانشغال بالهاتف أثناء القيادة لا يقل خطورة عن تجاوز الإشارة الحمراء، وقد تكون عواقبه مأساوية بنفس القدر.

من خلال الالتزام بهذه الإرشادات والوعي بمخاطر التشتيت أثناء القيادة، يمكننا جميعًا المساهمة في جعل طرقاتنا أكثر أمانًا للجميع.