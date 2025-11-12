الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا حول زواج المسيار، بعد أن كشفت بيانات رسمية وتقارير من الجهات المختصة أن أكثر من 60% من عقوده غير موثقة رسميًا . هذا الرقم الكبير لم يمر مرور الكرام، بل أثار قلقًا واسعًا داخل المجتمع، خصوصًا بعدما صدرت تحذيرات صريحة من الجهات المعنية بضرورة الإسراع في توثيق هذه العقود قانونيًا لتجنّب العواقب الخطيرة التي قد تمس الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين والأبناء كهصغذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زواج المسيار في السعودية يصبح قانونيًا بشروط تذهل الجميع!!

شرعي في الدين

زواج المسيار في جوهره زواج شرعي مكتمل الأركان من حيث الإيجاب والقبول والولي والشهود والمهر، إلا أن المشكلة تكمن في الجانب القانوني، إذ لا يُعترف به رسميًا ما لم يتم توثيقه عبر المنصات الحكومية المختصة مثل منصة “أبشر” أو “الزواج الإلكتروني”

وتحذر وزارة العدل والجهات التنظيمية من أن عدم توثيق العقد يعني فقدان أحد أهم أركان الحماية القانونية للزوجة والأبناء، إذ لا يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها في النفقة أو الميراث أو حتى إثبات نسب الأطفال إلا بعقد رسمي موثق ومعتمد.

بمعنى آخر، العقد الشرعي دون توثيق لا يمنح أي حماية قانونية، وهو ما جعل الجهات المختصة تصف هذا الوضع بأنه “قنبلة موقوتة اجتماعية” تهدد استقرار آلاف الأسر.

60% من عقود المسيار خارج المظلة القانونية

وفقًا لتقديرات حديثة، فإن ستة من كل عشرة عقود زواج مسيار في السعودية غير موثقة رسميًا، إما لجهل الأزواج بالإجراءات، أو لعدم إدراكهم أهمية التوثيق، أو لأن بعضهم يفضل إبقاء الزواج “سريًا” بعيدًا عن الأعين.

لكن هذا النوع من الإخفاء بات خطرًا حقيقيًا، فالعقود غير المسجلة لا تعترف بها المحاكم عند حدوث أي نزاع. تخيل أن الزوجة التي عاشت سنوات في زواج صحيح شرعًا، تجد نفسها فجأة غير قادرة على إثبات حقها في النفقة أو الإرث أو حتى نسب الأبناء، لأن عقدها غير موجود في النظام الرسمي.

تلك الثغرة القانونية دفعت وزارة العدل والمراكز المختصة إلى إطلاق حملات توعوية واسعة، تؤكد أن التوثيق ليس إجراءً شكليًا، بل هو الضمان الأساسي لحماية الحقوق الشرعية نفسها.

خطوات التوثيق عبر منصة "أبشر"

الجهات المختصة حددت ثماني خطوات أساسية لتوثيق عقد زواج المسيار إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، وتشمل: