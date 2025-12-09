الرياض - كتبت رنا صلاح - تتصدر شركة المياه الوطنية في السعودية عناوين الأخبار هذه الأيام بعد إعلانها عن مبادرة حاسمة تستهدف جميع ملاك ومستفيدي عدادات المياه غير الموثقة . وجاء التحذير واضحًا وصريحًا: على كل مشترك الإسراع في توثيق عداده عبر القنوات الرقمية الرسمية قبل الأول من أكتوبر 2025، وإلا سيواجه خطر فصل الخدمة بشكل نهائي ودائم. خطوة وصفت بأنها مصيرية ومرتبطة بشكل مباشر باستمرار الخدمة، وكذلك بجودة التجربة التي يحصل عليها المستفيدون طذجثز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إنذار أخير من المياه الوطنية السعودية .. عدادك قد يفصل عن الخدمة خلال ساعات لهذه الاسباب !!

لماذا أطلقت الشركة هذه المبادرة؟

منذ سنوات، تواجه شركة المياه الوطنية تحديًا كبيرًا يتمثل في وجود عدادات غير موثقة أو مسجلة بأسماء لا تعكس المستفيد الفعلي من الخدمة. هذا الخلل أوجد مشكلات في إيصال الخدمات، وصعّب على الشركة إدارة الاستهلاك والفواتير بشكل دقيق. ومن هنا جاءت مبادرة "توثيق العدادات وربطها بالهوية الوطنية أو الإقامة"، التي أُطلقت أول مرة في أكتوبر 2024، لتعيد تنظيم العلاقة بين الشركة والمشتركين.

الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو ضمان أن كل عداد مرتبط بالمستفيد الفعلي، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، ما يحقق العدالة والشفافية، ويتيح تقديم خدمات موجهة وفعالة دون أي التباس أو ازدواجية.

ما الذي سيستفيده المشترك من التوثيق؟

الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مفتاح يفتح أمام المشترك باقة من المزايا الرقمية التي تُسهّل حياته وتزيد من وعيه بالاستهلاك. الشركة أوضحت أن المستفيد الذي يوثق عداده سيتمكن من:

تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

متابعة حالة الطلبات لحظة بلحظة عبر المنصات الرقمية الرسمية.

استلام الفواتير والإشعارات مباشرة على رقم الجوال المسجل، ما يضمن تواصلًا سريعًا وفعالًا.

الاطلاع على تفاصيل الحساب ومتابعة الاستهلاك بشكل دوري ودقيق.

الحصول على إشعارات فورية عند ارتفاع الاستهلاك، ما يساعد على ترشيد الاستخدام وتجنب الفواتير المرتفعة.

هذه المزايا تعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الخدمات، حيث يصبح المستفيد على اطلاع كامل بتفاصيل استهلاكه، وقادرًا على التحكم فيه بوعي ومسؤولية.

كيف يمكن إتمام التوثيق؟

لتسهيل المهمة، خصصت شركة المياه الوطنية قنوات رقمية متعددة. أبرزها:

الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتضمن صفحة شاملة تشرح خطوات التوثيق بطريقة مبسطة.

قسم الأسئلة الأكثر شيوعًا مرفق بإجابات مفصلة للتغلب على أي صعوبات قد تواجه المشترك.

تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالشركة، الذي يتيح إتمام العملية من أي مكان وفي أي وقت.

مركز خدمة العملاء الذي يقدم الدعم عبر المكالمات الهاتفية لمن لا يفضلون التعامل الرقمي.

بهذا التنوع في القنوات، لم يعد هناك أي عذر للتأجيل، إذ يمكن للمشترك إنجاز العملية بخطوات سهلة من منزله أو مكتبه.

ماذا لو لم يتم التوثيق؟

هنا تكمن الجدية. الشركة لم تترك مساحة للتهاون، فقد أكدت أن عدم توثيق العداد قبل الموعد النهائي سيؤدي إلى فصل الخدمة بشكل نهائي، ولن يُسمح بعد ذلك بإعادة تشغيلها إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات. هذا يعني أن التراخي أو الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قد يترتب عليه انقطاع المياه عن المنزل أو المنشأة، وهو أمر يضع الأسرة أو المؤسسة في موقف صعب.

العلاقة بين المبادرة ورؤية 2030

خطوة شركة المياه الوطنية ليست معزولة عن السياق الوطني الأوسع. فهي تأتي متسقة مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين جودة الحياة والتحول الرقمي ضمن أولوياتها. عبر هذه المبادرة، تعزز الشركة كفاءتها التشغيلية، وتضمن وصول الخدمة بطريقة أكثر شفافية، وتدفع المواطنين والمقيمين نحو اعتماد القنوات الرقمية التي تقلل من الهدر وتزيد من دقة التعاملات.

كما أن التوثيق يسهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد على إدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يسعى لتحقيق استدامة في استغلال موارده الطبيعية.