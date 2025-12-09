الرياض - كتبت رنا صلاح - الإجازات الدراسية في المملكة العربية السعودية ليست مجرد فترات راحة تعطي الطالب فرصة لالتقاط الأنفاس، بل هي جزء من سياسة تعليمية مدروسة تُراعي الجانب النفسي والأكاديمي والاجتماعي للطالب والمعلم على حدٍ سواء . ومع إعلان جدول الإجازات للعام الدراسي 1447 – 1448 هـ، أصبح من المهم الوقوف عند هذه المواعيد، فهم فلسفتها، وتحليل أثرها على المجتمع التعليمي، والمملكة اليوم تضع نظامًا دراسيًا أكثر مرونة، وتنظر إلى العملية التعليمية كمنظومة متكاملة، لا تقوم فقط على التدريس داخل الفصل، بل تشمل الصحة النفسية، النشاط، التجديد، والوقت الكافي للأسرة والراحة. وهذا الجدول خير مثال على ذلك خغزشو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جدول الإجازات الدراسية 1447–1448 في السعودية.. مواعيد عطلات العام الدراسي وتوزيعها بالكامل

إجازة فصل الخريف

من 30 / 5 / 1447 هـ إلى 8 / 6 / 1447 هـ

تأتي هذه الإجازة في مرحلة مبكرة نسبيًا من العام الدراسي، وكأنها استراحة أولى تمنح الطلاب والمعلمين فرصة لإعادة ترتيب النفس بعد بداية عام مليء بالحركة والتجهيز والعودة لأجواء الدراسة. فصل الخريف يمثل تقليديًا بداية نشاط المناهج وتكثيف العمل، ولذلك يأتي هذا التوقف القصير ليعيد التوازن قبل انطلاق المرحلة التالية بقوة أكبر.

هذه الإجازة تمنع الإرهاق المبكر، وتُعيد للطالب نشاطه، خصوصًا مع تغيّر الفصول وما يصاحبه من ضغط صحي ومناخي.

الإجازة الإضافية الثانية

من 23 / 6 / 1447 هـ إلى 26 / 6 / 1447 هـ

هذه ليست مجرد عطلة عابرة، بل تعبير عن فهم عميق لحاجة الطالب إلى فترات راحة متقاربة نسبيًا. وجود إجازة إضافية قصيرة في هذه المرحلة يعكس توجهًا لتعزيز التوازن بين التعليم والحياة اليومية، وتخفيف الضغط عبر أيام قليلة لكنها مؤثرة جدًا في استعادة النشاط الذهني.

ففي أنظمة التعليم الحديثة عالميًا، لم يعد حَشْو العام الدراسي دون توقف طويل خيارًا صحيًا أو فعالًا.

إجازة منتصف العام الدراسي

من 20 / 7 / 1447 هـ إلى 28 / 7 / 1447 هـ

هذه الإجازة تعد من أهم محطات العام الدراسي. منتصف العام عادة هو اللحظة التي يصل فيها الجميع إلى أعلى مستوى من الجهد الذهني والتركيز. ولذلك تأتي هذه العطلة لتكون فاصلًا حقيقيًا يعيد للطلاب القدرة على المتابعة دون إرهاق.

هذه الفترة مناسبة للاسترخاء، قضاء الوقت مع الأسرة، السفر، ممارسة الهوايات، ومراجعة ما سبق دراسته بسلاسة ودون ضغط.

إجازة يوم التأسيس

5 / 9 / 1447 هـ

إجازة ذات معنى خاص ورمزية وطنية كبيرة. يوم التأسيس هو يوم يعود بالمملكة إلى جذورها الأولى، إلى اللحظة التي بدأت فيها ملامح الدولة السعودية تتشكل. هذه الإجازة ليست فقط راحة دراسية، بل درس وطني في الهوية والانتماء، وفرصة لربط المؤسسات التعليمية بتاريخها وتاريخ وطنها.

في هذا اليوم يتعلم الطالب قبل أي شيء معنى الدولة، وعمقها التاريخي، وقيمة الاستقرار الذي ينعم به اليوم.

إجازة عيد الفطر

من 17 / 9 / 1447 هـ إلى 9 / 10 / 1447 هـ

عيد الفطر من المواسم الروحية والاجتماعية التي لا يمكن أن يمر عليها العام الدراسي مرور الكرام. هذه الإجازة تأتي في ختام شهر الصيام، حيث يكون الاحتياج للراحة والتنفس من ضغط الصيام والدراسة معًا كبيرًا جدًا.

الفترة الممنوحة ليست قصيرة، مما يسمح للطالب والمعلم بالتفرغ تمامًا لأجواء العيد، والانقطاع عن التفكير المدرسي، واستعادة الهدوء والتوازن قبل العودة للفصل من جديد.