الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير حالة الطقس في السعودية اليوم إلى استمرار الاضطرابات الجوية القوية، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تشكل السحب الممطرة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، وسط تحذيرات من جريان السيول وتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار والرياح النشطة حثتحب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة الطقس في السعودية نهاية الأسبوع: أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق

استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية وبرد على الرياض والشرقية

بحسب تقرير الأرصاد، تتأثر أجزاء واسعة من منطقتي الرياض والشرقية بحالة جوية رعدية تشمل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى تشكل سيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. كما ترافق هذه الحالة زخات من البرد ونشاط ملحوظ في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار متفاوتة الشدة على مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشمالية

وتشير توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم إلى امتداد تأثير السحب الماطرة الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق أخرى تشمل:

مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

القصيم

الحدود الشمالية

الجوف

تبوك

كما تبرز فرصة تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح على عدد من هذه المناطق، إضافة إلى أجزاء من المدينة المنورة وحائل.

حالة البحر الأحمر: رياح قوية وموج مرتفع مع سحب رعدية ممطرة

تسجل حالة الطقس في السعودية اليوم على البحر الأحمر نشاطًا في الرياح السطحية يختلف باختلاف الأجزاء، وفق التفاصيل التالية:

الجزء الشمالي والأوسط: رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15–38 كم/ساعة.

الجزء الجنوبي: رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة عند ظهور السحب الرعدية.

ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين:

0.5 متر إلى 1.5 متر

وقد يتجاوز مترين في المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية

وتتراوح حالة البحر بين خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجًا عند نشاط السحب الرعدية خاصة في الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي: تغيرات في اتجاه الرياح وارتفاع كبير للأمواج

أما في الخليج العربي، فتشهد حركة الرياح السطحية تغيرًا ملحوظًا خلال ساعات الليل:

الجزء الجنوبي: رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10–28 كم/ساعة.

ويصل ارتفاع الموج إلى:

0.5 متر إلى 1.5 متر

وقد يتخطى 2.5 متر في المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية

وحالة البحر تتراوح من خفيف إلى متوسط، وقد يصبح مائجًا مع اشتداد السحب الرعدية على الجزءين الشمالي والأوسط.

خلاصة حالة الطقس في السعودية اليوم

تشهد المملكة استمرارًا للأجواء غير المستقرة، مع اتساع نطاق الأمطار الرعدية على عدة مناطق، وارتفاع في سرعة الرياح على السواحل، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المتوقع تعرضها للسيول أو تدني الرؤية.