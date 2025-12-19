الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت أمانة محافظة جدة عن تسريع خططها التنموية ضمن مشاريع إزالة العشوائيات في جدة، حيث يأتي حي المحاميد في صدارة الأحياء المستهدفة بإعادة التأهيل الشامل . وتعد أعمال الهدد في جدة جزءًا محوريًا من هذه الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تحويل المناطق غير المنتظمة إلى نماذج عمرانية متكاملة، استجابةً لرؤية المملكة 2030 ورفع مستوى جودة الحياة فثضعا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جدة تُسرع وتيرة أعمال الهدد وإزالة العشوائيات: تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير هذه الأحياء الجديدة

مشاريع البنية التحتية وأعمال الهدد: معالجة جذرية للتشوهات

في إطار خطط إزالة العشوائيات في جدة، تنفذ الأمانة حاليًا سلسلة من أعمال الهدد في جدة وإعادة التأهيل لمعالجة أوجه القصور في البنية التحتية. وتشمل هذه الأعمال رفع التشوهات البصرية، ومعالجة الحفر، وتطوير الطرق، وذلك من خلال الاستجابة المباشرة للبلاغات وتنفيذ زيارات ميدانية مكثفة لضمان الجاهزية الكاملة للمنطقة قبل وبندما تبدأ مراحل التطوير النهائية

خطة النظافة المتكاملة: دعم عمليات التطوير

تواصل الإدارة العامة لمشاريع النظافة في أمانة جدة تنفيذ خطتها التشغيلية الداعمة لعملية إزالة العشوائيات في جدة، حيث تُقدَّم خدمات النظافة في حي المحاميد بشكل يومي وفق معايير دقيقة. وتهدف هذه الخدمات إلى الحفاظ على البيئة وصحة السكان خلال فترة أعمال الهدد في جدة وما بعدها، وتشمل:

جمع النفايات المنزلية بكفافة عالية: تم تصميم 4 مسارات مخصصة لشاحنات الضواغط لترحيل قرابة 840 طنًا من النفايات يوميًا، وذلك بعد دراسة دقيقة للكثافة السكانية وحجم المخلفات.

خدمات التجميل اليومي والكنس اليدوي: تم نشر 16 عاملاً ومراقبًا ميدانيًا في أرجاء الحي، مع تركيز خاص على الشوارع التجارية، لضمان إزالة المبعثرات والحفاظ على المظهر الحضري.

إزالة المخلفات كبيرة الحجم: تُزال شهريًا كميات كبيرة من الأثاث القديم والمخلفات الإنشائية تصل إلى 270 مترًا مكعبًا، لتمهيد الطريق أمام مشاريع التطوير المستدامة.

رؤية مستقبلية: من الحي العشوائي إلى منطقة مكتملة الخدمات

تمثل هذه الإجراءات المرحلة التمهيدية والعملية ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحويل الحي بالكامل. وتؤكد أمانة جدة أن مشاريع إزالة العشوائيات في جدة، وما يصاحبها من أعمال الهدد في جدة، هي خطوات استباقية لبناء نموذج سكني عصري، يوفر بنية تحتية قوية ومساحات خضراء وخدمات عامة تلبي تطلعات السكان.

يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة إعلانات تفصيلية عن الجدول الزمني لمراحل التنفيذ النهائية، حيث تسعى جدة إلى ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية تنمو بتناغم بين الأصالة والحداثة، وتضمن لجميع سكانها حياة كريمة في بيئة صحية وآمنة.