تعرف على اسهل طريقة للتسجيل في الدعم السكني 1446 والشروط اللازمة والأوراق المطلوبة الآن

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعمل وزارة الإسكان السعودية على توفير برنامج الدعم السكني وهو الذي يتيح للشخص الحصول على دعم سكني، سواء شقة سكنية للتواجد بها أو أموال تساعده في الحصول على مكان ملائم للسكن به، وفي هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنتعرف على اسهل طريقة للتسجيل في الدعم السكني.

مراحل ملأ استمارة التسجيل:

ادخال المعطيات الديمغرافية للشخص المعني (الاسم والنسب، العنوان….)

تحميل الوثائق الثبوتية (اختياري)

اختيار مركز خدمات المواطنين التابع له محل السكن

طبع الاستمارة وتوقيعها

هناك طريقة سهلة وبسيطة للتسجيل في الدعم السكني السعودي بشكل إلكتروني سهل وبسيط عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة سكني “من هنا“.

يسجل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وإن لم يكن يمتلك حساب يقوم بإنشاء حساب جديد من خلال البيانات المطلوبة.

يتحقق الشخص من حالة الاستحقاق من خلال قسم الخدمات.

ينتقل إلى قسم خدمات الدعم السكني ويحدد خيار “تقديم طلب جديد للدعم السكني”.

يكتب البيانات المطلوبة سواء الشخصية أو العائلية بشكل دقيق.

يؤكد الشخص على الشروط والاحكام ويوافق عليها بعد قراءتها بشكل سليم.

في النهاية يعيد الشخص التأكيد على البيانات وصحتها وينقر على خيار إرسال الطلب.

شروط التقديم على الدعم السكني

عند التقديم للحصول على هذا الدعم يجب أن يكون الشخص ملتزم ببعض الشروط وهي الشروط التالية:

الأصل والجنسية السعودية.

التكفل بعائلة وأن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 24 عامًا.

ألا يكون الشخص استفاد من الدعم السكني سابقًا.

عدم امتلاك سكن خاص به أو سجل تجاري أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

امتلاك حساب بنكي فعال.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء بشكل دائم ومستمر.

تقديم الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة.

الأوراق اللازمة للتقديم على الدعم السكني

تعد المستندات والأوراق اللازمة للتقديم والحصول على الدعم السكني واحدة من أهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، وأهم تلك المستندات هي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لكل الأشخاص.

شهادة الحالة الاجتماعية سواء الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

إثبات الدخل من شهادة الراتب او كشف الحساب البنكي.

إثبات الإقامة سواء عقد الإيجار أو فواتير المياه والكهرباء.

ها هنا قد نكون قدمنا يد العون والمساعدة للمواطنين السعوديين للتعرف على طريقة التقديم على الدعم السكني والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على هذا الدعم المدعوم من الحكومة السعودية بشكل كامل.