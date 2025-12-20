الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد انتهاء موسم الحج تتيح المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة إمكانية الحصول على تأشيرة الذهاب إلى العمرة بشروط بسيطة، ولذا في هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنكشف طريقة التقديم على تأشيرة العمرة للسعودية.

في 4 خطوات والتقديم إلكتروني.. احصل على تأشيرة العمرة للسعودية مع فترة صلاحية 90 يوم

طريقة التقديم على تأشيرة العمرة للسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على تأشيرة العمرة لموسم 2025م لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في 68 دولة إسلامية مختلفة، وذلك ويأتي هذا الأمر في إطار الجهود لتوسيع فرص ذهاب ضيوف الرحمن إلى السعودية لتطوير قطاع الحج والعمرة وتحسين التجربة الدينية الشاملة، ويمكن التقديم على تلك التأشيرة عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة التأشيرات السعودية الرسمي الإلكتروني نسك “من هنا“.

يدخل الشخص البيانات الشخصية المطلوبة وسيتأكد من صحة المعلومات.

يرفع المستندات المطلوبة من جواز السفر والصور الشخصية.

يدفع رسوم التأشيرة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

ينتظر الشخص الموافقة واستلام التأشيرة من خلال البريد الإلكتروني.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة

ويجب للحصول على التأشيرة أن يكون الشخص ملتزم ببعض الشروط ومالك لبعض الأوراق والمستندات التي نسردها فيما يلي:

امتلاك جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر من تاريخ دخول المملكة العربية السعودية.

امتلاك 6 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء بأبعاد 2*2 بوصة بتعابير وجه طبيعية على أن يمثل الوجه 50% من الصورة، مع عدم السماح بارتداء النظارات أو غطاء الرأس إلا لأسباب دينية.

التقديم الإلكتروني على الفيزا مع استكمال بيانات جواز السفر والمعلومات الشخصية الأخرى.

شهادة تطعيم وفقًا للاشتراطات الصحية.

إثبات حجز سكن داخل السعودية.

ها هنا قد نكون كشفنا طريقة التقديم على تأشيرة العمرة للسعودية بجانب الأوراق والمستندات والشروط المطلوبة للحصول على تلك التأشيرة المميزة المتاحة لمواطني 48 دولة حول العالم.