الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن صرف تعويض مالي لكل مسافر يتعرض لحالات معينة في مطارات المملكة، تصل قيمته إلى 6500 ريال سعودي وهذا القرار جاء لتوفير حماية أكبر للمسافرين وتعزيز حقوقهم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات السعودية لتطوير جودة الخدمات في المطارات، وضمان راحة وحقوق المسافرين وووصب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من المطار مباشرة .. السعودية تبدأ صرف 6500 ريال لكل مسافر في هذا الظرف الطارئ

المملكة العربية السعودية شهدت في السنوات الأخيرة نموًا هائلًا في حركة الطيران والسفر، خاصة مع المشاريع الضخمة التي تستهدف تطوير البنية التحتية للمطارات، مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومع هذا النمو تزايدت أهمية تنظيم حقوق المسافرين وحمايتهم من أي ضرر مادي أو معنوي قد يتعرضون له خلال رحلاتهم.

خلفية القرار وأهميته

وجاء إعلان وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني عن تعويض مالي لكل مسافر بقيمة 6500 ريال، كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، لتوفير تعويض عادل وفوري في حالات محددة يعاني فيها المسافر من أضرار ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادته.

الحالات التي تشملها التعويضات

تم تحديد مجموعة من الحالات التي تؤهل المسافر للحصول على التعويض المالي، وهي تشمل:

تأخير الرحلات الجوية لمدة تتجاوز عدد معين من الساعات المحددة، مما يؤدي إلى تعطيل خطط السفر وتأثير سلبي على المسافر.

إلغاء الرحلات بدون إشعار مسبق، مما يتسبب في خسائر مالية ونفسية للمسافر.

فقدان الأمتعة أو تلفها خلال الرحلة، وهو ما يعرض المسافر لمشاكل كبيرة، خصوصًا إذا كانت الأمتعة تحتوي على أغراض شخصية أو قيمة.

رفض الصعود إلى الطائرة بسبب حجز مفرط أو أسباب تنظيمية أخرى، مع عدم توفير بدائل مناسبة أو تعويضات عادلة.

آلية صرف التعويض

تعتمد آلية صرف التعويض على تقديم المسافر لطلب رسمي عبر القنوات المعتمدة في المطارات، مع تقديم المستندات اللازمة مثل تذاكر السفر، إثبات الحجز، وأي مستندات تدعم طلبه، مثل تقارير عن تأخير الرحلات أو فقدان الأمتعة.

تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلب خلال فترة زمنية محددة، ثم يتم إصدار قرار الصرف في حال استيفاء الشروط ويشمل التعويض مبلغًا ماليًا يصل إلى 6500 ريال سعودي، وهو مبلغ يعكس حجم الضرر المحتمل الذي قد يتعرض له المسافر.

التأثير المتوقع على قطاع الطيران والسفر

قرار التعويض الرسمي يعزز من ثقة المسافرين في قطاع الطيران السعودي، ويرسل رسالة واضحة بأن حقوق المسافر محمية وقانونية، وأن الحكومة تولي اهتمامًا جادًا لتوفير خدمات عالية الجودة في المطارات.

هذا القرار سيساهم أيضًا في تحسين أداء شركات الطيران والمطارات، حيث سيصبح لديها دافع أكبر لتقليل حالات التأخير والإلغاء، وتحسين خدمة الأمتعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية، تفاديًا لتحمل تكلفة التعويضات المالية.

كيف يستفيد المسافرون من هذا القرار؟

ينبغي على المسافرين في المطارات السعودية معرفة حقوقهم جيدًا، ومتابعة الإجراءات التي تتيح لهم التقدم بطلب التعويض في الحالات المسموح بها ويوصى بحفظ كل المستندات الخاصة بالرحلات، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم في المطارات أو أثناء السفر.