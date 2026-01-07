ممنوع على المقيمين امتلاك هذه السيارات في السعودية بدايةً من اليوم.. التفاصيل كاملة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أنه تم حظر امتلاك بعض أنواع السيارات للمقيمين، ابتداءً من اليوم، وذلك استجابة لاستفسار أحد الأفراد وشددت الإدارة على جميع أقسام المرور والوكالات والمعارض وصالات عرض المركبات بعدم بيع أو نقل هذه السيارات للمقيمين في المملكة وفبوه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تتمثل السيارات الممنوعة للمقيمين في السعودية في الأنواع التالية:

السيارات الممنوعة للمقيمين في السعودية

السيارات ذات الحمولات الكبيرة: مثل سيارات هيونداي و الجمس والفانات التي تتسع لأكثر من 7 ركاب.

سيارات الأجرة العامة: يشمل ذلك التاكسي بجميع أنواعه، سواء كانت سيارة أجرة عادية أو ليموزين، حيث يقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين فقط.

الحافلات وسيارات النقل العام: تلك التي تُستخدم لنقل الركاب مقابل أجر.

سيارات نقل البضائع الثقيلة: والتي يمكن أن تكون مملوكة فقط للمواطنين السعوديين أو الشركات السعودية المرخصة.

السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: أي سيارات لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل اللوحات الخاصة بالتصدير أو الزيارة.

حالات استثنائية لامتلاك السيارات الممنوعة

يمكن للمقيمين امتلاك السيارات الممنوعة في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك في حال:

امتلاك تصريح إقامة ساري المفعول.

امتلاك سيارة دبلوماسية أو سيارة تابعة لشركات أجنبية تعمل في المملكة بموجب تراخيص خاصة.

يتعين على المقيمين الراغبين في امتلاك سيارات من الأنواع الممنوعة التأكد من استيفائهم الشروط المحددة، أو التقديم للحصول على التصاريح اللازمة ويمكن للمقيمين الاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

السيارات التي يمكن للمقيمين امتلاكها في السعودية

يحق للمقيمين في السعودية امتلاك وقيادة بعض أنواع السيارات، ومنها: