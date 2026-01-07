الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت مدينة جدة حملة تنظيمية واسعة تستهدف ضبط حركة المرور وإزالة المركبات المهملة والتالفة المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية، وهذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات المختصة على تطوير بيئة حضرية أكثر أمانًا ونظافة، بما ينعكس إيجابًا على سكان المدينة وزوارها دثدصش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمواطنين والمقيمين .. مرور جدة يبدأ حجز السيارات حتى لو كانت واقفة عند باب البيت

أعلنت الجهات المعنية في جدة عن منح مهلة زمنية مدتها 20 يومًا لأصحاب المركبات المهملة، ليتمكنوا خلالها من تصحيح أوضاع مركباتهم، سواء عبر إزالتها من الطرقات أو إصلاحها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها وهذا الإجراء يهدف إلى الحد من التشوه البصري الذي تسببه المركبات المتروكة، والتي تلوث المشهد العام وتعيق انسيابية الحركة المرورية في كثير من المناطق.

مهلة 20 يومًا لأصحاب المركبات المهملة

ويأتي هذا القرار بعد ملاحظات متكررة على وجود عدد كبير من المركبات التي تُترك لفترات طويلة دون استخدام أو صيانة ما يؤدي إلى ازدحام مروري وتكدس غير ضروري في الطرقات ولذلك فإن الحملة تفرض حجز هذه المركبات بعد انقضاء المهلة، حتى لو كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، وذلك للحفاظ على النظام وضبط الحركة المرورية.

الإجراءات الخاصة بالمركبات التالفة

فيما يتعلق بالمركبات التالفة، فقد وضعت الجهات المختصة مهلة محددة لا تتجاوز 14 يومًا لأصحابها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالإصلاح أو الإزالة.وحذرت السلطات من تطبيق إجراءات قانونية صارمة في حال عدم الاستجابة خلال هذه الفترة، تتضمن حجز المركبات ونقلها إلى مواقع مخصصة خارج نطاق الأحياء السكنية.

هذه الإجراءات ليست تعسفية بل هي جزء من اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى إزالة المركبات التي لم تعد صالحة للاستخدام، نظرًا لما تشكله من خطر على السلامة المرورية والصحة العامة كما أنها تسهم في الحد من التلوث البصري والبيئي، وتوفر مساحات خالية تسهل حركة المركبات الأخرى.

نتائج إيجابية منتظرة للحملة

تشير الدراسات والتقارير إلى أن الحملة ستسهم بشكل مباشر في تحسين انسيابية حركة المرور داخل المدينة، وتخفيف حدة الازدحامات الناتجة عن المركبات المهملة والمتروكة بشكل عشوائي، إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تقل معدلات الحوادث المرورية المرتبطة بهذه المركبات، والتي غالبًا ما تسبب عرقلة أو تشتيت انتباه السائقين.

الحملة تعكس أيضًا حرص الجهات المحلية على تحقيق بيئة حضرية صحية ونظيفة، تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات سكان جدة نحو مدينة منظمة وجميلة خالية من الفوضى والعشوائية.

دعوة للتعاون والالتزام من المواطنين والمقيمين

توجهت السلطات بدعوة واضحة لجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع الجهات المختصة، والالتزام باللوائح الجديدة المتعلقة بالمركبات المهملة والتالفة، والتأخر أو التجاهل في تصحيح وضع المركبات سيؤدي حتمًا إلى عقوبات قانونية، لذلك من المهم أن يكون هناك وعي جماعي بمسؤولية الحفاظ على النظام والمظهر الحضري.

كما حثت الجهات المعنية على ضرورة متابعة المهل الزمنية المحددة والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة لتصحيح الأوضاع، لتجنب الغرامات أو الإجراءات القسرية، والمساهمة بشكل إيجابي في جعل جدة مدينة نظيفة وآمنة.