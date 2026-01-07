الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق إجراءات صارمة ضد سائقي مركبات الأجرة والنقل غير النظامي، المعروفين بـ"الكدادين"، وكذلك سائقي السيارات الخاصة الذين ينقلون الحجاج إلى مكة المكرمة دون تصريح حج رسمي، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاعهم استعدادًا لموسم حج 1446هـ طكادم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العد التنازلي انتهى .. السعودية تعلن الحرب على السائقين المخالفين - العقوبة تصل للسجن

غرامات مالية وعقوبات مشددة لتقنين النقل خلال الحج

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط وتنظيم حركة الحجاج، وضمان انسيابية المرور وسلامة الجميع خلال أداء المناسك، والعقوبات تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، حجز المركبات، السجن، بالإضافة إلى الترحيل النهائي للعمالة الوافدة المخالفة، وهذا التشديد يأتي بعد انتهاء مهلة السماح التي كانت تهدف لإعطاء فرصة للسائقين النظاميين للحصول على تصاريح رسمية، ومنع استغلال موسم الحج في أعمال تجارية غير قانونية.

تفاصيل العقوبات حسب درجة المخالفة

الغرامة المالية في المخالفة الأولى تبلغ 10 آلاف ريال مع حجز المركبة، وتتصاعد العقوبات عند التكرار لتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال مع السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أما السائقون من العمالة الوافدة المخالفين، فيتم ترحيلهم فورًا ومنعهم من العودة نهائيًا إلى المملكة كما تواجه الشركات والأفراد المتورطون في تنظيم أو تسهيل النقل غير القانوني إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء السجل التجاري أو الرخصة المهنية.

تكثيف الرقابة والتفتيش على الطرق والتطبيقات الإلكترونية

تعتمد الوزارة في تطبيق هذه العقوبات على تكثيف الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة النقل العام، الإدارة العامة للمرور، وهيئة الاتصالات، إضافة إلى الجهات القضائية وتنتشر فرق مراقبة على الطرق المؤدية إلى مكة، مثل طريق جدة السريع، طريق الطائف، وطرق الهدا والكر، لتفتيش المركبات وضبط المخالفين بشكل فوري كما تراقب الجهات المختصة التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لنقل الحجاج بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الإعلانات المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي.

رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام

وجهت وزارة الداخلية رسالة تحذيرية واضحة للمواطنين والمقيمين، حاثة الجميع على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بموسم الحج وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان تقديم خدمات نقل منظمة وفعالة، مما يخفف من الازدحام والمشكلات التي قد تنجم عن النقل غير المصرح به وذكرت الوزارة أن الالتزام بالقوانين مسؤولية وطنية ودينية تتطلب تعاون الجميع.