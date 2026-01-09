الرياض - كتبت رنا صلاح - يتساءل الكثيرون عن عدد سكان السعودية 2026، خاصة مع النمو المتسارع الذي تشهده المملكة على المستويين الاقتصادي والعمراني، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 . في هذا التقرير نُقدّم لك أحدث تقدير لعدد سكان السعودية في عام 2026، مع توضيح توزيع السكان بين المواطنين والمقيمين، وأهم العوامل المؤثرة في النمو السكاني هظيمق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم عدد سكان السعودية الآن 2026؟ | أحدث الإحصائيات الرسمية والتوزيع السكاني

بحسب أحدث التقديرات السكانية، يُقدَّر عدد سكان في السعودية في عام 2026 بنحو:

كم عدد سكان السعودية الآن في 2026؟

≈ 37.5 مليون نسمة

ويشمل هذا الرقم:

المواطنين السعوديين.

المقيمين من الجنسيات العربية والأجنبية.

ويُعد هذا الرقم امتدادًا للنمو السكاني المستمر الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة.

عدد السكان في السعودية حسب الجنسية (2026)

عدد المواطنين السعوديين

يُقدَّر عدد المواطنين السعوديين في عام 2026 بحوالي:

≈ 22.8 مليون مواطن

عدد المقيمين في السعودية

بينما يُقدَّر عدد المقيمين (غير السعوديين) بحوالي:

≈ 14.7 مليون مقيم

ويُشكل المقيمون نسبة مهمة من إجمالي السكان، نظرًا لدورهم الحيوي في قطاعات:

الإنشاءات والبنية التحتية.

الطاقة والصناعة.

الخدمات والصحة والتعليم.

التقنية والتحول الرقمي.

معدل النمو السكاني في السعودية

يُقدَّر معدل النمو السكاني في السعودية بما يتراوح بين:

1.4% – 1.7% سنويًا

ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع معدل المواليد.

تحسن جودة الرعاية الصحية.

استقطاب العمالة والكفاءات الأجنبية.

المشاريع الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.

توزيع السكان في مناطق السعودية

يتركز معظم سكان المملكة في المدن الكبرى، وجاء التوزيع التقريبي كالتالي

منطقة الرياض: الأعلى كثافة سكانية.

منطقة مكة المكرمة: تشمل جدة ومكة والطائف.

المنطقة الشرقية: الدمام، الخبر، الأحساء.

منطقة المدينة المنورة.

في المقابل، تشهد المناطق الجديدة والمشاريع العملاقة نموًا سكانيًا متسارعًا خلال 2025–2030.

هل يزداد عدد سكان السعودية في السنوات القادمة؟

نعم، تشير التوقعات الديموغرافية إلى استمرار زيادة عدد سكان السعودية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بـ:

الاستثمار في الإسكان.

توسّع سوق العمل.

جذب المستثمرين والمقيمين عبر أنظمة الإقامة الجديدة.

تحسين جودة الحياة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة قبل عام 2030.

يبلغ عدد سكان السعودية في عام 2026 نحو 37.5 مليون نسمة، مع استمرار النمو السكاني نتيجة التطور الاقتصادي والمشاريع العملاقة وجذب الكفاءات. وتُعد هذه الزيادة مؤشرًا قويًا على التحول الديموغرافي الذي تشهده المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد. كم عدد سكان السعودية 2026، عدد سكان السعودية الآن، إحصائيات سكان السعودية، عدد السعوديين 2026، عدد المقيمين في السعودية، التعداد السكاني في السعودية، سكان المملكة العربية السعودية.