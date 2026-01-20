الرياض - كتبت رنا صلاح - استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 يناير 2026، ليعكس حالة من الثبات في الأسواق المحلية، حيث جاءت التغيرات الطفيفة في الأسعار متوافقة مع الاتجاهات العالمية، والتي أظهرت انخفاضا طفيفا في بعض الأسواق. هذا الاستقرار يأتي في ظل تذبذب الطلب على المعدن الأصفر، مما ساهم في توحيد الأسعار عند مستويات شبه ثابتة.

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 يناير 2026 يثير دهشة المتداولين والمستثمرين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة حوالي 276 ريال سعودي، مما يعكس استقرارا في سعره خلال الأسابيع الماضية، ويعتبر هذا العيار هو الأعلى في السوق المحلية، ويستهدف كبار المستثمرين.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 253 ريال سعودي، حيث يتم التعامل به بشكل أكبر في مجالات المجوهرات في السوق المحلي، ويعكس مزيجا جيدا من الجودة والسعر المناسب للمستهلكين.

تحركات الأسعار العالمية

تأثرت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، حيث شهدت الأسواق بعض التراجع، مما أثر على السوق المحلي بشكل غير مباشر، وهذا التراجع يأتي بعد فترة من الارتفاعات المستقرة.

توقعات السوق المستقبلية

تشير التوقعات إلى احتمال استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، وقد يشهد السوق مزيدا من التغيرات بناء على المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يستدعي من المستثمرين متابعة الأحداث عن كثب.