عاجل: السعودية تلغي الإقامة السنوية نهائياً | هوية مقيم 5 سنوات برسوم 600 ريال فقط

في خطوة تاريخية تُعد من أبرز التحولات في أنظمة الإقامة، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إلغاء نظام الإقامة السنوية نهائيًا، واستبداله بإصدار هوية مقيم ذكية صالحة لمدة خمس سنوات كاملة برسوم موحدة تبدأ من 600 ريال سعودي، في قرار يُنهي معاناة الملايين من المقيمين مع التجديد السنوي والإجراءات المعقدة.

نهاية معاناة التجديد السنوي للإقامة في السعودية

لطالما شكّل تجديد الإقامة السنوية عبئًا إداريًا وماليًا على المقيمين، حيث كان يتطلب دفع رسوم متكررة، ومراجعات دورية، وانتظار طويل في الجهات المختصة. ومع القرار الجديد، تتحول هذه المعاناة إلى مجرد ذكرى، إذ أصبحت الإقامة تُجدد مرة واحدة كل خمس سنوات من خلال هوية ذكية متطورة.

ما هي هوية مقيم الذكية الجديدة؟

هوية مقيم الذكية هي بطاقة إلكترونية حديثة صالحة لمدة خمس سنوات متواصلة، تحتوي على تقنيات أمان متقدمة، وتُستخدم لإثبات هوية المقيم وربط بياناته بكافة الخدمات الحكومية والخاصة، دون الحاجة للتجديد السنوي المعتاد.

رسوم هوية مقيم 5 سنوات في السعودية

وفقًا للنظام المُحدّث، تم تحديد رسوم موحدة ومخفضة تُغطي مدة الإقامة بالكامل، وجاءت على النحو التالي:

العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي لمدة 5 سنوات

أفراد الأسرة فوق 18 عامًا: رسوم أقل من النظام السابق (تختلف حسب الفئة)

ويُعد هذا القرار نقلة نوعية تُوفر على المقيمين آلاف الريالات التي كانت تُدفع سابقًا خلال خمس سنوات من التجديد السنوي.

التقديم على هوية مقيم الجديدة عبر منصة أبشر

أكدت الجهات المختصة أن جميع إجراءات إصدار وتجديد هوية المقيم الذكية تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة أبشر الرسمية، دون الحاجة إلى أي مراجعات حضورية.

خطوات التقديم على هوية مقيم 5 سنوات

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول إلى حساب المقيم أو صاحب العمل

اختيار خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم

سداد الرسوم إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب واستلام الإشعارات

مزايا هوية مقيم الجديدة في السعودية

توفر الهوية الذكية الجديدة العديد من المزايا التي تُحسّن تجربة المقيمين بشكل كبير، من أبرزها:

صلاحية طويلة لمدة 5 سنوات دون تجديد سنوي

تقليل التكاليف المالية بشكل ملحوظ

إجراءات رقمية بالكامل دون مراجعات

ربط الهوية بخدمة العنوان الوطني

رفع مستوى الأمان والتحقق السريع من البيانات

سهولة استخدام الهوية في جميع المعاملات الرسمية

تأثير القرار على المقيمين وسوق العمل

يُحقق هذا القرار استقرارًا نفسيًا وماليًا للمقيمين، كما يُحسّن بيئة العمل والاستثمار في المملكة، ويُعزز من جاذبية السعودية كوجهة للعيش والعمل. كما يُسهم في تخفيف الضغط على الجهات الحكومية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الخدمات.

علاقة القرار برؤية السعودية 2030

يأتي إلغاء الإقامة السنوية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى التحول الرقمي الشامل، وتحسين جودة الحياة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية تعتمد على التقنية والحوكمة الرقمية.

يُمثل قرار إلغاء الإقامة السنوية في السعودية واستبدالها بـ هوية مقيم ذكية صالحة لخمس سنوات مقابل رسوم تبدأ من 600 ريال خطوة استراتيجية غير مسبوقة، تُخفف الأعباء عن المقيمين، وتُسرّع الإجراءات، وتُعزز التحول الرقمي. ويُتوقع أن يُحدث هذا النظام الجديد أثرًا إيجابيًا واسعًا على جودة الحياة وسوق العمل والاستثمار في المملكة.