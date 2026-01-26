الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير تصريحات رئيس أرامكو إلى أن توقعات تخمة معروض النفط قد تكون مبالغ فيها ، حيث أكد أن السوق العالمي لا يزال يتجه نحو التوازن بين العرض والطلب ، وأوضح أن العوامل الاقتصادية الحالية لا تدل على وجود فائض كبير في المعروض. كما أضاف أن استثمارات القطاع النفطي لا تزال قوية ، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الصناعة.

رئيس أرامكو يؤكد أن توقعات تخمة معروض النفط تزيد عن الواقع بشكل مبالغ فيه

توقعات السوق للنفط

تتجه أنظار السوق نحو مستويات الطلب المتزايد على النفط ، حيث توقع العديد من المحللين أن تتجاوز الأسعار مستوياتها الحالية. بسبب تحسن النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان ، ينتظر أن يدفع ذلك بالأسعار نحو الارتفاع. كما أكد الخبراء أنه لا يوجد دليل كبير يشير إلى فائض مستدام قد يؤثر سلبا على الأسعار في المدى القريب.

استثمارات قطاع النفط

تستمر استثمارات الشركات الكبرى في قطاع النفط ، حيث تعكس هذه الاستثمارات الثقة في مستقبل الأسعار. وتلعب أرامكو دورا حيويا في دعم الاستثمارات ، مما يعزز الوصول إلى الطاقة بشكل مستدام. تعهدت الشركة بتطبيق تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية ، وذلك لجعل عملياتها أكثر مرونة.

التحديات العالمية

تواجه أسواق النفط العديد من التحديات ، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المحتملة. فقد تؤثر هذه العوامل على الاستقرار العام للأسعار. ومع ذلك ، أوضح رئيس أرامكو أن الشركة تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.

الإنتاج والطاقة المتجددة

تستثمر أرامكو في مشاريع الطاقة المتجددة ، مما يشير إلى تركيزها على التنوع في مصادر الطاقة. تتوقع الشركة زيادة في استخدام التقنيات النظيفة لتحسين استدامة الإنتاج. سيتم توجيه جزء من الاستثمارات لدعم التطوير في مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد.