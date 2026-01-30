الرياض - كتبت رنا صلاح - أزالت بلدية إربد الكبرى، الجمعة، بناء قديما مهجورا وآيلا للسقوط في شارع الملك فيصل الثاني بمنطقة المنارة غربي المدينة، يشكل مكرهة صحية وتهديدا للسلامة العامة.

بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.

وأضاف أن البناء الذي جرت إزالته كان يشكل خطرا حقيقيا على المارة والسكان المجاورين، فضلا عن كونه بيئة جاذبة للحشرات والقوارض والأفاعي وتجمعا للكلاب الضالة؛ مما استدعى التدخل الفوري لهدمه وفقا للتشريعات والأنظمة المرعية.

وأشار إلى أن البلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مستمرة في حصر الأبنية المهجورة المهددة بالانهيار، في مختلف مناطق البلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مالكيها، بما يضمن السلامة العامة ويحسن المشهد الحضري.

وأكد العزام حرص بلدية إربد الكبرى على تنفيذ هذه الأعمال ضمن أعلى معايير السلامة، وبما يحقق المصلحة العامة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مبانٍ مهجورة أو خطرة، حفاظا على السلامة العامة والبيئة المحلية.