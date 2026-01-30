الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المنتدى السعودي للإعلام، اليوم، عن انطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «مركز الخبراء – Expert Hub»، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول المباشر للخبرات الإعلامية الوطنية. يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى، والمقامة في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

مبادرة مركز الخبراء تنطلق من المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة المميزة

مبادرة تطوعية لتعزيز الخبرة

تسعى «مركز الخبراء – Expert Hub» إلى توفير منصة معرفية تطوعية تتيح للأفراد المهتمين بالإعلام لقاءات قصيرة مع قادة وخبراء في هذا المجال. تهدف المبادرة إلى تعزيز فرص التعلم والتفاعل بين الأجيال الإعلامية في بيئة مشجعة وطموحة.

دعم وتمكين الإعلاميين الجدد

تتضمن المبادرة توفير فرص فريدة للشباب الطموح في عالم الإعلام للالتقاء مع خبراء سعوديين. يساهم ذلك في تعزيز التجربة العملية وبناء علاقات مهنية تؤثر إيجاباً في مسيرة الإعلام المحلي.

تحقيق رؤية مستقبلية للإعلام

يعتبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 من أبرز المنصات التي تهدف إلى تحويل المعرفة المتراكمة إلى نتائج ملموسة ومستدامة. يسعى المنتدى إلى التأثير في مستقبل الإعلام السعودي من خلال توفير بيئة مناسبة للابتكار والتطور.

دور المنتدى في صناعة الإعلام

يجسد المنتدى التزام المملكة بدعم الإعلام ورعاية المواهب المحلية. من خلال هذه المبادرة، يتم تعزيز الثقافة الإعلامية وتوسيع آفاق التعاون بين الجيل الجديد من الإعلاميين وقادة هذا القطاع.