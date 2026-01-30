الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منصة قوى اليوم عن تفاصيل ضوابط تعديل المهن في سوق العمل السعودي، مشيرة إلى أن منصب مدير عام بات مخصصا للسعوديين دون غيرهم، يأتي ذلك في إطار جهود المملكة الهادفة لتعزيز التوظيف المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف القرار دعم الكفاءات الوطنية وضمان شغل المراكز القيادية بأيدٍ سعودية، مما يعكس رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى التوظيف.

منصة قوى تصدر ضوابط جديدة لتعديل المهن وتخصص منصب مدير عام للسعوديين حصراً

تفاصيل الضوابط الجديدة

كشفت منصة قوى عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بتعديل المهن، حيث تم وضع إطار زمني محدد لتطبيق كل تلك التعديلات، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة لكل مهنة، وتعتزم المنصة أيضا نشر معلومات واضحة حول المستندات المطلوبة وطرق التقديم، مما يسهل على أصحاب الأعمال تعديل المهن بشكل قانوني وسلس.

أهداف المرسوم

يهدف هذا القرار إلى رفع معدلات التوظيف بين الشباب السعودي، ودعم انتشار الكفاءات الوطنية في المناصب الحساسة، الأمر الذي يعزز من التنافسية في القطاعات المختلفة، كما يسعى إلى تحفيز القطاع الخاص لمزيد من التوطين، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.

ردود الفعل على القرار

لم يغفل قادة الأعمال وذوو المصالح في القطاع الخاص تعليقاتهم حول القرار، حيث أثنى البعض على خطوات الحكومة الهادفة إلى تعزيز التوظيف السعودي، بينما أبدى آخرون بعض المخاوف بشأن توفر الكفاءات اللازمة لشغل هذه المناصب، مما يعكس أهمية الاستثمار في التدريب والتطوير للموارد البشرية السعودية.

التحديات المستقبلية

تستشرف منصة قوى تحديات مستقبلية تتعلق بأسواق العمل وما يمكن أن تطرحه من فرص أمام الشباب السعودي، لذا تسعى لتقديم برامج تدريبة تتناسب مع احتياجات السوق لضمان تلبية الطلب على الكفاءات وتعزيز الأمن الوظيفي، وذلك في سبيل دعم رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متطور ومزدهر.