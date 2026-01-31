الرياض - كتبت رنا صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل ملحوظ اليوم السبت 31 يناير 2026 ، مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية وتغيرات السوق المحلية مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار . يتزامن هذا الهبوط مع ارتفاع بسيط في قيمة الدولار ، ما أثر سلبا على جاذبية المعدن الثمين للمستثمرين . كما سجلت الأسواق المحلية تفاعلات ملحوظة بالنظر إلى الطلب على المجوهرات .

أسعار الذهب في السعودية تتعرض لهبوط حاد اليوم السبت 31 يناير 2026 وفق التحديثات الأخيرة

تراجع الأسعار محليا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق السعودية تراجعا ملحوظا ، حيث انخفض سعر الجرام الواحد في التعاملات المبكرة اليوم . يأتي ذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي شهده الذهب في الأيام السابقة ، مما أتاح للمستثمرين فرصة لمراقبة الأسعار وتحديد استراتيجيات البيع والشراء المناسبة .

كما أظهرت البيانات أن السوق شهدت نشاطا متوسطا على الرغم من الانخفاض ، حيث لازال هناك اهتمام بالمعدن الثمين كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي .

تأثير الدولار على السوق

ارتفاع قيمة الدولار كان له أثر مباشر على حركة الذهب ، مما ساهم في خفض قيمة المعدن الأصفر بشكل ملحوظ ، حيث يعتبر الذهب غالبا بديلا في أوقات ارتفاع الدولار . هذا التوجه يعكس سلوك المستثمرين في التعامل مع الظروف المالية المعقدة .

المحللون يؤكدون أن المستثمرين يتجهون نحو تقليل المشتريات بسبب تقلبات الأسعار ، وهو ما ينعكس بشكل واضح على السوق المحلية .

طلبات المجوهرات تتأثر

انعكست التغيرات الكبيرة في أسعار الذهب سلبا على الطلب على المجوهرات ، حيث أظهر التجار تراجعا في المبيعات مقارنة بالأشهر الماضية . العديد من المتاجر لاحظت تردد العملاء في الشراء ، ما يعد مؤشرا على قلق المستهلكين من استمرار انخفاض الأسعار .

تجار الذهب يأملون في استعادة الزخم ، مشيرين إلى أن تغيرات السوق العالمية قد تؤدي إلى انتعاش الطلب في القريب العاجل .

توقعات مستقبلية

توقعات المحللين تشير إلى استمرار التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ، ما يجعل منه خيارا غير مستقر للاستثمار في الوقت الراهن . يتساءل العديد من المستثمرين حول الارتفاع المرتقب والمخاطر المحتملة المرتبطة باستثمارهم في المعدن الأصفر .

المراقبون ينصحون بالتركيز على التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات سليمة تتماشى مع حركة السوق .