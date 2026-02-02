الرياض - كتبت رنا صلاح - حين نتحدث عن السفر الجوي في المنطقة العربية، يبرز اسم الخطوط الجوية السعودية بوصفها واحدة من أعمدة الطيران في الشرق الأوسط . ليست مجرد شركة ناقل جوي، بل مؤسسة وطنية تنقل صورة المملكة وثقافتها وتطورها إلى العالم. ومنذ لحظة انطلاقها وحتى اليوم، حافظت على منهج واضح: سلامة قبل كل شيء، وخدمة تليق بمكانة المسافر قبل أي اعتبار آخر، وعلى الرغم من التطور الهائل في قطاع الطيران حول العالم، لا تزال الخطوط السعودية ثابتة في موقعها بين أبرز شركات الطيران التي تجمع بين الاحترافية، والأمان، والراحة، مع رؤية مستمرة للتوسع والتطوير زدسهت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط السفر الجديدة عبر الخطوط السعودية تُربك المسافرين | شرط مفاجئ يتسبب في إرجاع ركاب من المطار

سلامة أولًا.. فلسفة لا تتغير

الخطوط السعودية لا تتعامل مع السلامة بوصفها إجراءً إداريًا، بل منهجًا متكاملًا ينعكس في

أحدث أنظمة الملاحة

تدريب دائم للطاقم

مراقبة مستمرة للعمليات

أسطول حديث يتجاوز 215 طائرة

شروط أساسية يجب الالتزام بها قبل السفر عبر الخطوط السعودية

كل مسافر مطالب بالالتزام بمجموعة من التعليمات لضمان قبول سفره وعدم تعرضه لأي تعطيل أو إلغاء لحجزه عند بوابة الصعود. هذه الشروط ليست تعقيدًا، بل حماية للمسافر ورفاهية للمستخدم والمنظومة:

التحقق من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا

يجب إظهار حالة المسافر على منصة "توكلنا"، سواء:

محصّن

معفي

أو حالات مستثناة

هذا الإجراء يعزز السلامة داخل الطائرة ويضمن بيئة آمنة للجميع.

وجود حجز مؤكد

لا يمكن السفر بدون تذكرة صالحة أو تأكيد إلكتروني. سواء حجز إلكتروني أو ورقي، يجب أن يكون معك وإلا لن تُكمل إجراءاتك

إثبات الهوية

للمواطنين: بطاقة هوية وطنية سارية (ورقية أو رقمية عبر أبشر)

للمقيمين: جواز ساري لا يقل عن 6 أشهر + إقامة سارية

بدون ذلك تعود من المطار مهما كانت الظروف.

إصدار بطاقة الصعود

يفضّل إصدار بطاقة الصعود إلكترونيًا عبر الموقع أو التطبيق، خاصة لرحلات الداخل، لتجنب الانتظار وتعطيل الإجراءات.

الالتزام بقواعد السلامة داخل الطائرة

يشمل ذلك:

عدم حمل مواد خطرة

منع التدخين منعًا باتًا

حظر المشروبات الكحولية

اتباع تعليمات الطاقم بدقة

إجراءات سفر الأطفال

سفر الأطفال له ترتيبات واضحة تتطلب وثائق وتفاصيل دقيقة، خاصة إذا كان الطفل يسافر بدون مرافق.

خطوات عملية لتجربة سفر سلسة

حتى وإن كنت معتادًا على السفر، هذه الإرشادات تضمن رحلتك تسير بأفضل شكل:

الوصول المبكر للمطار

يُفضل الحضور قبل الإقلاع بـ 2–3 ساعات الزحام ليس مزحة، والتأخير قد يضيع الرحلة دون نقاش.

إعداد الأمتعة بشكل صحيح

الالتزام بالوزن المسموح

تجنّب المواد المحظورة

الحفاظ على بطاقات الأمتعة حتى الوصول

التحقق من المستندات

قبل مغادرة المنزل:

تذكرة السفر

الهوية أو الجواز

التأشيرة إن لزم

في حالة الرحلات مع توقف (ترانزيت)

التوجّه مباشرة لمسارات العابرين وعدم الخروج إلا حسب التعليمات، لتجنب فقدان الرحلة الثانية.