الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تنبيهًا هامًا وموجهًا لجميع السائقين وأصحاب المركبات يحمل في طياته رسالة واضحة وصارمة بشأن ضرورة عدم ترك المركبة في وضع التشغيل بعد مغادرتها وجاء هذا التنبيه ضمن إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وحماية الممتلكات، وضمان الأمن العام، وهو تحذير يعكس إدراك الجهات المختصة للأخطار المتعددة التي قد تترتب على مثل هذا السلوك لثهعظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بدء التطبيق اليوم .. غرامة ضخمة تنتظر كل سائق يقع في هذا الخطأ البسيط عند التوقف

مخالفة مرورية واضحة وغرامات مالية رادعة

توضح الإدارة العامة للمرور أن ترك السيارة في حالة التشغيل أثناء مغادرتها يعد مخالفة صريحة لنظام المرور، يستوجب عليها فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ريال سعودي وقد تصل إلى 150 ريالًا، حسب درجة المخالفة، وتكرار السلوك، وتأثيره على السلامة المرورية والأمنية وهذا الإجراء جاء ليُذَكِّر السائقين بأن سلامتهم وسلامة الآخرين ليست مجرد مسؤولية خلال القيادة فقط، بل تمتد أيضًا إلى أفعالهم وسلوكياتهم أثناء التوقف.

الغرامة المالية ليست مجرد عقوبة مالية، بل هي وسيلة للحد من هذه الممارسات التي تتسبب في مشاكل متكررة، حيث تهدف إلى جعل السائقين أكثر وعيًا بمخاطر ترك المركبة في وضع التشغيل دون مراقبة، وهو سلوك قد يبدو بسيطًا لكنه يحمل تبعات خطيرة.

أهمية إطفاء المحرك وإغلاق المركبة

لا تقتصر السلامة على قواعد السير والقيادة فقط، بل تشمل كل التصرفات المتعلقة بالمركبة، سواء أثناء القيادة أو التوقف، إن إطفاء المحرك بالكامل وإغلاق المركبة بإحكام قبل مغادرتها، حتى وإن كان التوقف مؤقتًا أمام المحلات التجارية أو في مواقف عامة، هو إجراء ضروري يحمي من عدة مخاطر.

أولاً إطفاء المحرك يضمن عدم تحرك المركبة عن غير قصد، ما يمنع وقوع حوادث نتيجة تحرك غير مراقب، ثانيًا إغلاق المركبة بإحكام يحميها من عمليات السرقة أو الدخول غير المصرح به ويعتبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة، حيث قد يتعرض المركبة لمخاطر متعددة إذا تُركت في وضع التشغيل.

الأبعاد الأمنية والسلوكية لتحذير المرور

إن ترك المركبة في وضع التشغيل يشكل ثغرة أمنية خطيرة يمكن استغلالها بسهولة من قِبل من لا يبالون بالقانون أو سلامة الآخرين فقد رصدت الجهات المختصة وقوع العديد من السرقات التي استفادت من هذا الأمر، حيث يقوم اللصوص باستخدام المركبات التي تُترك دون رقابة لأغراض مشبوهة، أو حتى لفرارهم من مواقع الجريمة

علاوة على ذلك فإن المركبة التي تترك تعمل يمكن أن تتسبب في حوادث مفاجئة، لا سيما إذا تحركت عن غير قصد، ما يعرض حياة المارة، وخاصة الأطفال، للخطر وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تهدد السلامة العامة.