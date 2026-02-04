الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تعزيز السلامة المرورية وتنظيم استخدام تظليل زجاج السيارات، أصدرت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يتعين على السائقين الالتزام بها . وتشدد القوانين الجديدة على أن المخالفين لهذه التعليمات قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 500 و900 ريال سعودي، أو عقوبات أشد قد تصل إلى السجن في بعض الحالات. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود المملكة لضمان سلامة مستخدمي الطرق وتنظيم حركة المرور بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

المرور السعودي : مخالفة بقيمة 900 ريال في حالة كانت سيارتك بهذا الشكل حتى لو متوقفة !

تطبيق القوانين على السيارات المتوقفة

من أبرز ملامح هذه القوانين أن المخالفة لا تقتصر على السيارات أثناء القيادة فقط، بل تشمل أيضًا المركبات المتوقفة. فقد أوضح المحامي وصانع المحتوى السعودي زياد الشعلان في مقطع مصور على "تيك توك" أن لرجل المرور الحق في تحرير مخالفة تظليل حتى لو كانت السيارة متوقفة أمام المنزل. هذا الإجراء يعكس حرص الإدارة العامة للمرور على فرض النظام والالتزام بالقوانين في جميع الأوقات، سواء كانت السيارة في حالة حركة أو توقف.

نسبة التظليل المسموح بها في السعودية

حددت إدارة المرور السعودية نسبة التظليل المسموح بها على النحو التالي:

النسبة المسموح بها هي 30% كحد أقصى.

يجب أن تكون مواد التظليل شفافة بما يكفي للسماح بالرؤية بوضوح من الداخل والخارج.

يمنع تمامًا تظليل الزجاج الأمامي للسيارة لضمان وضوح الرؤية أثناء القيادة.

يسمح بتظليل الزجاج الخلفي وبعض الجوانب وفق الضوابط المحددة.

السيارات المسموح لها بتظليل أعلى

في بعض الحالات الاستثنائية، قد يُسمح بنسبة أعلى من التظليل لبعض أنواع المركبات مثل:

السيارات العائلية الكبيرة.

المركبات الرسمية والدبلوماسية بعد الحصول على تصريح خاص.

السيارات التي تُستخدم في ظروف مناخية قاسية، وفق موافقات محددة.

أسباب تشديد قوانين التظليل

لم يأتِ هذا التشديد من فراغ، بل استندت الإدارة العامة للمرور إلى عدة أسباب جوهرية أبرزها:

تعزيز السلامة المرورية: التظليل المفرط يقلل من وضوح الرؤية، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث.

دعم الأجهزة الأمنية: التظليل غير القانوني قد يُعيق عمل الدوريات الأمنية ويُستخدم أحيانًا في أنشطة غير مشروعة.

تنظيم المظهر العام: تطبيق معايير موحدة يحافظ على النظام ويمنع العشوائية في استخدام التظليل.

حماية الركاب: السماح بنسبة محدودة من التظليل يساهم في تقليل الحرارة داخل السيارة وحماية الركاب من أشعة الشمس، مع ضمان الرؤية الواضحة.

الغرامات المقررة على المخالفين

وضعت إدارة المرور عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقوانين:

غرامة مالية: تتراوح بين 500 و900 ريال سعودي.

عقوبة إضافية: في حال تكرار المخالفة أو وجود أسباب أمنية، قد تصل العقوبة إلى السجن.

التظليل والقوانين المرتبطة بالسلامة

يُعتبر التظليل المسموح به حلاً وسطاً بين الراحة والسلامة. فمن جهة يساعد على تقليل أشعة الشمس الحارقة في بيئة المملكة الصحراوية، ومن جهة أخرى يحافظ على الرؤية اللازمة للسائقين، وهو ما يؤكد حرص السلطات السعودية على تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد وأمن المجتمع.

نصائح لتجنب مخالفات التظليل

للسائقين الراغبين في تظليل سياراتهم، يُفضل اتباع النصائح التالية:

الالتزام بنسبة 30% وعدم تجاوزها.

استخدام مواد تظليل معتمدة من الجهات المختصة.

تجنب تظليل الزجاج الأمامي أو استخدام تظليل يحجب الرؤية.

التحقق من التحديثات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بشكل مستمر.

وتؤكد قوانين تظليل السيارات في السعودية 2025 التزام المملكة بتعزيز السلامة المرورية وتطبيق معايير موحدة تراعي مصلحة السائقين والمجتمع. ومع تحديد نسبة التظليل المسموح بها عند 30% فقط، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، تسعى السلطات لتحقيق توازن بين الراحة الشخصية للسائقين وبين متطلبات الأمن والسلامة. الالتزام بهذه التعليمات ليس مجرد تفادٍ للغرامات، بل هو مساهمة في جعل الطرق السعودية أكثر أمانًا وتنظيمًا.