الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التعليم السعودية إجراءً جديدًا صارمًا لمكافحة ظاهرة التنمر في المدارس، حيث نص القرار على حسم 15 درجة من الطالب المتورط في التنمر بجميع أنواعه وأشكاله ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط والسلوكيات الإيجابية بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم كخازت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطلاب في ورطة .. 15 درجة تختفي من المعدل بلا رجعة لهذا السبب

يشير خبراء التربية وعلم النفس التربوي إلى أن التنمر يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العصر الحالي فالتنمر لا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل

التنمر في المدارس

التنمر اللفظي: مثل الإهانة، السخرية، التهديد أو التوبيخ أمام الآخرين.

التنمر الاجتماعي: من خلال الإقصاء أو نشر الشائعات وإحراج الطالب أمام زملائه.

التنمر الإلكتروني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لتهديد أو مضايقة الآخرين.

التنمر الجسدي: مثل الضرب، الدفع، أو أي اعتداء جسدي آخر.

القرار الجديد وتأثيره على الطلاب

قررّت وزارة التعليم حسم 15 درجة من الطالب المتورط في التنمر، وذلك بهدف:

ردع السلوكيات السلبية داخل المدارس، وإظهار أن التنمر لن يُتسامح معه تحت أي ظرف.

حماية الطلاب الآخرين من أي سلوكيات قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

تعزيز قيم الاحترام والانضباط بين الطلاب، وربط سلوكهم الأخلاقي بتحصيلهم العلمي.

آليات تطبيق العقوبة

يشمل النظام الجديد عدة آليات للتأكد من تطبيق العقوبة بطريقة عادلة وشفافة: