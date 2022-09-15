نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 خريطة أكبر وإضافات عديدة بتحديث pubg mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 لكافة أنواع الأجهزة ويوفر العديد من المزايا الجديدة ومميزة عن نسخ ببجي السابقة . Pubg mobile 2.2 update يحتوي علي خريطة جديدة بمساحة أكبر مما سبق . كما أن لعبة ببجي بتحديثها الجديد تحتوي علي تغييرات جذرية مرئية في بيئة اللعبة بالكامل . كذلك بجانب خريطة Erangel الموجودة بالفعل تم أيضاً تحديثها بشكل موسع وتحديث كافة المواقع داخلها . و تحديث ببجي الأخير تم إطلاق اسم علي خريطته الجديدة وهو “NUSA” وعبر السطور القادمة من المقال الجديد من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” . سنتعرف علي المزيد في تحديث ببجي الأخير .

تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2

الخريطة في تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 تحتوي علي جزيرة استوائية التي تشبه في تفاصيلها إلي حد كبير . خريطة جزيرة War Zone Caldera في اللعبة الشهيرة Call Of Duty . كما مضاف أيضاً في التحديث في pubg mobile بالخريطة آلية جديدة وهي آلية Super Recall . تلك الآلية تختص في نشر كافة اللاعبين الذين تم استبعادهم من داخل لعبة ببجي في وقت مبكر كما . من ضمن مميزات هذه الآلية طالما أن هناك فرد من أفراد المجموعة في اللعب باق علي قيد الحياة . يمكن من خلاله استعادة اللاعبين الذين تم أقصاءهم وهم اللاعبين الفرديين وسيتم ظهورهم بشكل تلقائي . كذلك بجانب احتواء تحديث ببجي موبايل داخل خريطة إيرانجيل بها العديد من النقاط التي تم تغييرها . في بعض الأشياء داخل المنطقة المحيطة بمغامرات لعبة ببجي . أما عن باقي تفاصيل تحديث Pubg Mobile الجديد نتعرف عليه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

تفاصيل تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2

تحديث لعبة ببجي الجديد مضاف له قائمة جديدة وهي قائمة Gear Front Mode بداخله عناصر متعددة . تستخدم في العديد من المهام المختلفة في ببجي بجانب الأزياء الجديدة كلياً ضمن الموسم الثامن بالدورة الثالثة . كما هناك تذكرة مضافة في لعبة ببجي وهي تذكرة Royal Pass كذلك بجانب الجزيرة الجديدة المشار لها . تأتي بحجم 1.1 كيلو متر مربع وبما أن حجم الخريطة ليس كبيراً سيحتم علي اللاعبين في Pubg mobile 2.2 update . دخولهم في معارك ضارية ومنافسات شرسة جداً كذلك بجانب أن وتيرة اللعب داخل Pubg ستكون . أسرع مما سبق من مرحلة Livik إلي مرحلة Erangel كما يمكنك في أي وقت أن تتوقف عن لعب مغامرات لعبة pubg mobile لتتمتع . بالمناظر الخلابة داخل الخريطة كما بجانب ذلك تحتوي علي بيئة جاذبة للأنظار . وهناك تغييرات جذرية أيضاً علي خريطة ببجي في مناطق Mylita Power ومنطقة . Hospital أما عن مزايا تحديث ببجي نعرض تفاصيله في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

مزايا تحديث لعبة ببجي الجديد

مميزات Pubg mobile 2.2 update متعددة وهي كالآتي :-

مضاف في تحديث ببجي ميزات جديدة خاصة بالملف الشخصي لكل لاعب . كما يأتي تحديث ببجي موبايل بتغيير جذري في قائمة اللاعبين الأصدقاء وطرق الرقص المتعددة . كذلك بجانب قائمة خاصة بمتابعة إحصائيات لعبة ببجي والتعرف علي أخر زوار للعبة . تحديث لعبة ببجي الجديد يحتوي علي رسومات جديدة وخلفيات بشكل جاذب مع العديد من المناطق الجديدة أيضاً . كما أن هناك العديد من الإضافات في تحديث لعبة ببجي نتعرف عليه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

إضافات تحديث ببجي موبايل

العديد من الإضافات التي تمت علي تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 وهي كالتالي :-

قوة جديدة خاصة بتوجيه إطلاق النار والرمي .

كما يحتوي تحديث ببجي علي دراجة بخارية للقيادة في الأماكن الجبلية وأخر لقيادتها في الرمال .

كذلك بجانب احتواء Pubg mobile 2.2 update علي ميزة إطلاق لاعبين جدد .

علي ميزة إطلاق لاعبين جدد . هناك سلاح القوس الجديد القادر علي إحراق المنازل من علي بعد وقدرته علي تدمير المركبات .

كما يحتوي تحديث لعبة ببجي الجديد علي سلاح AC VAL بقامع مدمج .

يحتوي تحديث pubg mobile علي شخصيتين جديدتين وهما رايلي و صوفيا .

والعديد من الإضافات الأخري عند حصولك علي تحديث ببجي ستلاحظها .

نعرض خطوات الحصول علي تحديث Pubg في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

كيف يتم الحصول علي Pubg mobile 2.2 update

بكل سهولة يمكنك الحصول علي تحديث ببجي في حالة أن اللعبة بالفعل موجودة علي جهازك وذلك عبر . حسابك الخاص بك علي المتجر المتوافق مع نوع جهازك وتسجيل الدخول والبحث عن pubg mobile . عبر مربع البحث وبعد ذلك يتم الضغط علي زر تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 وفي دقائق معدودة تحصل علي التحديث الأخير .

تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 الذي تم إطلاقه اليوم من الشركة المنتجة ويحتوي علي العديد من الإضافات الفريدة . كما تم عرض بعض من تلك الإضافات داخل مقال “موقع ثقفني” .