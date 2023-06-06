ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول الملح؟كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الإفراط في استهلاك الملح (السم الأبيض) يؤدي لارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها من المشكلات الصحية. لكنه يستدرك قائلاً: "إنه ضروري للجسم؛ فمن دونه لن يعيش الإنسان".

وأوضح مياسنيكوف أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم، وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة. مؤكداً ان الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو غرامان وليس أقل. وفقاً لروسيا اليوم.

وأكد الطبيب الروسي "ان الإنسان لن يتمكن من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما. لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه".

وبين ان "المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا أن 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح. كما أن النقانق والجبن وعموم ما نأكله كله يحتوي على ملح خفي".