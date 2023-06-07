ميزة جديدة وغير مسبوقة من واتساب تصل وتُذهل المستخدمين ويمكن تجربتها الآن عبر هذه الطريقة (صورة)

طرخ تطبيق واتساب لوحة مفاتيح معاد تصميمها وإعدادات مجتمع متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية!

في مقال حول واتساب التحديث الجديد رقم 2.23.12.8 لنظام أندوريد، أعلنا أن لوحة مفاتيح معاد تصميمها قيد التطوير. وبفضل هذه الميزة، سيختبر مستخدمو واتساب تجربة لوحة مفاتيح محسّنة.

وتم إعادة تصميم عناصر الواجهة المختلفة وإعادة وضعها، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير على لوحة المفاتيح لأعلى وعرض قائمة الرموز التعبيرية في وضع ملء الشاشة.

وأخيرًا، بعد تثبيت أحدث إصدار من واتساب التحديث الجديد لنظام أندرويد برقم 2.23.12.13 من متجر Google Play، قد يتمكن بعض المستخدمين من الحصول على هذه الميزة!

كما ترى في لقطة الشاشة هذه، تحتاج إلى فتح دردشة للتحقق مما إذا تم تمكين هذه الميزة لحسابك. وإذا ظهرت لوحة المفاتيح الجديدة، فيمكنك بالفعل البدء في الاستفادة من تجربة لوحة المفاتيح الجديدة. وقد يلاحظ بعض مختبري الإصدارات التجريبية أيضًا إعادة ترتيب مشاركة الوسائط وأزرار لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، لكن هذا يقتصر حاليًا على مجموعة مختارة من المستخدمين ولا يتوفر بعد للجميع.

ومع ذلك، فهذه ليست الميزة الجديدة الوحيدة المضمنة في هذا التحديث. في الواقع ، قد يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى قسم جديد يسمى “إعدادات المجتمع” ، والذي يسمح لمسؤولي المجتمع بتحديد من يمكنه إضافة مجموعات إلى المجتمع.

ويتم تعيين إعداد المجموعة هذا على “مسؤولي المجتمع فقط” بشكل افتراضي ولكن إذا كانت لديك أسباب للاعتقاد بأن المشاركين في مجتمعك يجب أن يكونوا قادرين على إضافة مجموعاتهم الخاصة، فيمكنك تعديل هذا الخيار في أي وقت.

وتتوفر لوحة المفاتيح المعاد تصميمها وإعدادات المجتمع لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من واتساب التحديث الجديد (التجريبي) لنظام أندرويد من متجر Google Play، وسيتم إصدارها لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.