إحذر سماع هذا الصوت في بطنك
الكثير من الأصوات قد تصدرها أمعاؤنا، يعتقد البعض أنها فقط أصوات الجوع والرغبة فى تناول الطعام، ولكن، هذه الأصوات التى تظهر على الدوام قد تكون لها دلائل مرضية بالفعل، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع good rx health.
وتابع التقرير موضحاً أن قرقرة الأمعاء والأصوات التى تصدر عنها لها الكثير من الأسباب بخلاف الشعور بالجوع الحاد، إليكم أبرز هذه الأسباب:
ـ الكثير منا يبتلع كميات من الهواء دون أن يدرى، وهو ما يحدث فى الغالب عند التدخين، أو عند تناول المشروبات الغازية، والوجبات السريعة الكبيرة وبكميات ضخمة وهو ما يسبب هذه القرقرة المسموعة من المعدة.
- الإصابة بمشكلة فى عدم تحمل اللاكتوز لدى الكثيرين مما يؤدى إلى تلك القرقرة عند تناول الأطعمة التى تهيج الأمعاء، مثل منتجات الألبان وغيرها
- كثرة الغازات التى يعانى منها البعض سبب فى تلك القرقرة المعوية أيضا.
- كثرة تناول الطعام الذى يحتوى على الألياف الكثيرة التى تعزز من حركية المعدة مما سبب هذه القرقرة.
وفي هذا الإطار ينصح بضرورة التخلص من التدخين ومضغ العلكة بكثرة وضبط النظام الغذائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحذر سماع هذا الصوت في بطنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.