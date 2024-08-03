رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت لموقع الشركة المصرية للاتصالات we، التي تتيح الاستعلام عن الفواتير المستحقة للعملاء بكافة الأنظمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر اغسطس 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات إصدارها لـ فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2024 يوم 14 يوليو الماضي حيث يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال بالبحث على الانترنت عن فواتير التليفون الأرضي وكيفية سداها وأخر موعد للسداد قبل الغرامة في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وموعد اصدار فاتورة شهر أغسطس 2024 وموعد وكيفية سدادها.

وأشارت الشركة المصرية للاتصالات إلى طرق الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر موقعها الرسمي، وفي حالة وجود أي استفسار أو مشكلة يتم التواصل على رقم 111 الخاص بخدمة العملاء.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت او من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول والذي يتيح ايضا الاستعلام عن الفاتورة ودفعها ومتابعة حالة خطك.

يجب على العميل إدخال كود المحافظة التابع لها ثم إدخال رقم التليفون الأرضي للاستعلام عن الفاتورة المستحقة.

او من خلال تطبيق MY We يمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات على هاتفك وتسجيل حساب عليه ثم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي في حالة عدم تلقي رسالة على هاتفك المحمول المسجل من أجل دفع الفاتورة المستحقة.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر اغسطس 2024

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن فاتورة شهر يوليو تمّ إصدارها يوم الأحد 14 -7-2024 للراغبين في الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وتبدأ فترة السداد الأولي بداية شهر 15 يوليو - 15 أغسطس المقبل ولمدة 30 يومًا دون توقيع أي غرامة مالية على صاحب الرقم، وبعدها سيتم فرض الغرامة 1.5% من قيمة الفاتورة المستحقة كحد أدنى 10 جنيهات، وذلك عن كل شهر تأخير، ومن ثم يتم تصعيد العقوبة بقطع خدمة الإنترنت، وأخيرًا فصل الحرارة عن الخط.

وأكدت أن أي تأخير عن موعد السداد يمثل نوعًا من الغرامة المختلفة، ما بين قطع خدمة الاتصال، أو قطع خدمة الإنترانت الموجود على الخط، أو دفع غرامة مالية بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة الشهرية.

أسعار باقات التليفون الأرضي

باقات الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ 160 جنيها.باقات الانترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.باقات الانترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها.الانترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها.باقات الانترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها.باقات الانترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها.