هواوي تكشف عن هاتف مميز قابل للطي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:33 مساءً - قررت هواوي تعزيز مبيعاتها في سوق الأجهزة الذكية، وكشفت عن هاتف قابل للطي مجهّز بأفضل الكاميرات والتقنيات.

يأتي هاتف Nova Flip الجديد بهيكل أبعاده (169.8/75.4/6.9) ملم، وزنه 195 غ، وحمي بزجاج خاص مقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاس 6.94 بوصة، دقة عرضها (2690/1136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 421 شمعة/م تقريبا.

أما شاشاته الخارجية فأتت LTPO OLED، مقاس 2.14 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 318 شمعة/م تقريبا.



قررت هواوي تعزيز مبيعاتها في سوق الأجهزة الذكية، وكشفت عن هاتف قابل للطي مجهّز بأفضل الكاميرات والتقنيات.



يأتي هاتف Nova Flip الجديد بهيكل أبعاده (169.8/75.4/6.9) ملم، وزنه 195 غ، وحمي بزجاج خاص مقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاس 6.94 بوصة، دقة عرضها (2690/1136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 421 شمعة/م تقريبا.

أما شاشاته الخارجية فأتت LTPO OLED، مقاس 2.14 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 318 شمعة/م تقريبا.



يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج ثماني النوى، وذواكر داخلية بسعة 256/512 غيغابايت و1 تيراباتيت.

الكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، ويمكنها توثيق فديوهات 4K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بمكبري صوت، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وزودته بميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة.

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يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج ثماني النوى، وذواكر داخلية بسعة 256/512 غيغابايت و1 تيراباتيت.

الكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، ويمكنها توثيق فديوهات 4K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بمكبري صوت، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وزودته بميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة.