أول حكم قضائي أمريكي ضد "جوجل"
صدر حكم مفاده أن جوجل التابعة لشركة ألفابت تحتكر بشكل غير قانوني البحث على الويب مع الإشارة إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة تخفي الأدلة المحتملة في القضية وتحذير للشركات الأخرى بشأن حماية البيانات.
وفي واشنطن انتقد أميت ميهتا، القاضي بمحكمة جزئية أمريكية، شركة جوجل بسبب ما يعتقد أنه تقاعس عن الحفاظ على الدردشات الداخلية وإساءة استخدام الحماية للاتصالات القانونية، لكنه أحجم عن فرض عقوبات رسمية على الشركة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من ميهتا معاقبة جوجل على ما وصفته الحكومة الأمريكية بأنه "تدمير منهجي" لرسائل الموظفين و"انتهاك صارخ" لحق الموكل في عدم الكشف عن اتصالاته بمحاميه.
ورفضت جوجل ووزارة العدل التعليق على قرار ميهتا بعدم فرض عقوبات على جوجل بسبب إجراءاتها الخاصة بالأدلة.
ونفت جوجل انتهاك قانون مكافحة الاحتكار وقالت إنها ستستأنف حكم المحكمة. كما نفت الشركة إساءة التعامل مع الأدلة.
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