ماك ميني.. أصغر حاسوب تسعى ”أبل” لإصداره

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 03:31 مساءً - تسعى شركة لإصدار جهاز جديد من "ماك ميني"، سيكون أصغر حاسوب تنتجه الشركة إطلاقًا، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وقالت الوكالة، في تقرير لها، يوم أمس الخميس، إن الجهاز الجديد يأتي نتيجة عمليات تطوير لأجهزة ماك، مزودة بمعالجات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وسيمثل الجهاز الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، أول تغيير كبير في التصميم لجهاز "ماك ميني"، منذ تجديده في عهد ستيف جوبز، عام 2010، حسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ذاتها إن الجهاز الجديد سيكون أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز "أبل تي في".

و"ماك ميني" المحدث هو واحد من بين عدة أجهزة "ماك" جديدة سيُكْشَف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق "بلومبيرغ".

ولفتت إلى استعدادات "أبل" لطرح طرازات جديدة من "آي ماك" و"ماك بوك برو" بمعالجات رقمية M4، في وقت مبكر من العام الجاري، جنبًا إلى جنب مع تطوير أجهزة "ماك بوك إير" في الربيع المقبل، ومن المقرر طرح طرازي "ماك برو" و"ماك ستوديو" في منتصف العام المقبل.

وقالت الوكالة إن وضع جيل المعالجات M4 نفسه في أجهزة ماك الخاصة بأبل جميعها، يعد إنجازًا جديدًا للشركة.

ويتميز معالج M4 سيليكون، الموجود فعلًا في "آي باد برو"، بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة التي ستبدأ أبل في طرحها في وقت لاحق من العام الجاري.