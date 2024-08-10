حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 09:31 مساءً - تعد سيارة سوزوكي سويفت من أشهر السيارات الهاتشباك اليابانية المتوفرة في سوق السيارات المستعملة، وهي تناسب شريحة كبيرة من المستهلكين وخاصة السيدات الباحثين عن سيارة صغيرة الحجم.

سعر سوزوكي سويفت في سوق السيارات المستعملة

ويتراوح سعر سوزوكي سويفت 2022 في سوق السيارات المستعملة بين 621 ألف جنيه إلى 662 ألف جنيه.

مواصفات سوزوكي سويفت في مصر

وتحتوي سيارة سوزوكي سويفت على محرك ذات تنفس طبيعي، سعة 1200 سي سي، وهو مكون من 4 أسطوانات، وتستغرق السيارة نحو 12.9 ثانية للانتقال من نقطة الصفر حتى سرعة 100 كم/ساعة.

ويضخ الموتور قوة قدرها 84 حصان، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتستهلك سيارة سوزوكي سويفت نحو 6.2 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وتقف السيارة على إطارات رياضية قياس 15 بوصة، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 265 لتر، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1495 مم، ويصل الطول الكلي للسيارة إلى 3840 مم، ويصل عرضها إلى 1735 مم.

وتحتوي سيارة سوزوكي سويفت على أنظمة أمان متطورة ومنها:

وسائد هوائية للسائق.أنظمة مساعدة الفرامل.توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.فرامل مانعة للانغلاق.نظام الحماية من السرقة.نظام الثبات الإلكتروني.

وتضم السيارة الهاتشباك كماليات مميزة ومنها زجاج كهرباء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وراديو، وبلوتوث، ومدخل USB.