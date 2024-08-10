السكر يضرّ الصحة؟تزايدت الدراسات التي تسلط الضوء على الأضرار الصحية لاستهلاك السكر المفرط.

حيث أظهرت الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة.

من أبرز هذه الأضرار، زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، نتيجة مقاومة الجسم للإنسولين. كما أن الإفراط في استهلاك السكر يمكن أن يسبب السمنة، والتي بدورها تزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كما يرتبط استهلاك السكر الزائد بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث يُعتبر السكر من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو البكتيريا الضارة في الفم.

كما أن الدراسات تشير إلى أن السكر يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والتركيز، مما يؤدي إلى تقلبات في الطاقة والشعور بالإجهاد.

للحد من هذه المخاطر، يُنصح بتقليل استهلاك المشروبات والمأكولات العالية بالسكر، واتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.