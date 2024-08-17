انت الأن تتابع خبر مفيش حجارة تاني.. وفر فلوسك احسن.. طريقة تشغيل الريموت كنترول بدون استخدام حجارة للريموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر الأدوات اللازمة لتشغيل الهاتف المحمول هو الريموت كنترول حيث يمكنك التحكم في القنوات من خلاله فبدونه لا يمكنك تشغيله ولكن في بعض الأحيان قد تكون حجارة الريموت أصبحت فارغة فيجب عليك شراء بدلا منها ولكن هناك طرق عديدة لتشغيل الريموت بدون حجارة وسوف ننتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال.

طرق تشغيل الريموت بدون حجارة

يمكنك استخدام قطعة من الألومنيوم وذلك باتباع الخطوات التالية:

قومي بإحضار قطعة من الألومنيوم.

قومي بتشكيل قطعة الالومنيوم ضعي قطعة الالومنيوم في المكان المخصص للحجارة.

قومي بإحضار بطارية أخرى ثم ضعيها في الجانب الآخر.

استخدمي الريموت في التحكم من خلال الريموت.

طريقة تحويل الهاتف المحمول

يمكن الريموت أن يتلف في أي وقت من الأوقات وذلك بسبب عبث الأطفال به فيمكنك استخدام التليفزيون في الحكم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يحب عليك أولا تحميل برنامج LGTvفيمكنك من خلال تحويل الهاتف الى ريموت للهاتف المحمول ويجب أن يكون الهاتف متصل بالواي فاي.

سوف يتم البحث والوصول إلى القنوات الفضائية بكل سهولة.

مميزات تحويل ورق الالومنيوم