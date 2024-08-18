انت الأن تتابع خبر "شيك وبأداء ممتاز".. اعرعف مواصفات هاتف Realme 12 5G مقاوم للصدمات والخدوش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة Realme بإعلانها عن إطلاق هاتفها الأحدث هاتف Realme 12 5G والذي يأتي كتطور مذهل في سلسلة هواتفها الشهيرة، وتم تصميم هذا الهاتف ليكون الفرصة الكبرى لمحبي التقنية المتقدمة والباحثين عن الإمكانيات الأعلى وبسعر معقول، كما يأتي Realme 12 5G كي يكمل سلسلة من ثلاثة أشكال تم إطلاقها من قبل، ولكن هذه النسخة الجديدة تأتي بشكل مميز بتقنيات الاتصال المتقدمة من الجيل الخامس ومجموعة من المواصفات التي تجعله أفضل من منافسيه.

مواصفات هاتف Realme 12 5G

يأتي الهاتف بالعديد من المميزات التي تبرزه عن الهواتف الأخرى منها:

يتميز الهاتف بتصميمه الراقي الذي يجمع بين الأناقة والمتانة، حيث استخدمت الشركة مواد بلاستيكية عالية الجودة لضمان مقاومة الصدمات والخدوش، مما يعزز من طول عمر الجهاز.

جاء الهاتف بوزن يقدر بـ 188 جرام فقط، وأبعاد مثالية (165.6 ملم طول، 76.1 ملم عرض، و7.7 ملم سمك)، يجمع الهاتف بين الخفة وسهولة الحمل مع القوة والمتانة.

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD ومقاسها 6.72 بوصة، تقدم دقة عرض عالية تبلغ 1080×2400 بكسل.

هذه الشاشة ليست فقط واسعة، بل توفر تجربة بصرية استثنائية، حيث تتميز بدقة FHD+ وكثافة بيكسلات تصل إلى 392 بيكسل لكل بوصة.

كل هذه المواصفات تجعل مشاهدة الفيديوهات والأفلام تجربة ممتعة.

الهاتف يأتي بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، مما يضمن أداء سلس وسريع وتوفير تجربة مستخدم مريحة ومليئة بالإمكانيات.

سعر هاتف Realme 12 5G ومراجعة سريعة