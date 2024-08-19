ظاهرة فلكية نادرة في السماء الليلة

ظاهرة فلكية نادرة في السماء الليلةتشهد سماء الكرة الأرضية اليوم الاثنين ظاهرة “القمر الأزرق العملاق”، وهي اكتمال بدر” شهر صفر” في الساعة الثامنة و29 دقيقة مساء بتوقيت صنعاء وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ويطلق عليه اسم “القمر الأزرق” باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

ورغم تسميته بـ”القمر الأزرق”، فإنه لن يظهر بهذا اللون في الواقع.

ويعود تفسير هذا المصطلح إلى التقارب بين كلمتي “الأزرق” و”الخائن” بالإنجليزية، حيث يشير إلى القمر الكامل الذي يظهر كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما قد يؤثر في التوقيت المتوقع للمواسم والاحتفالات الدينية مثل الصوم الكبير.

أما مصطلح “القمر العملاق”، فهو يشير إلى القمر الذي يظهر عندما يكون بالقرب من أقرب نقطة له من الأرض.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إن الأقمار الزرقاء تحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف تقريبا مما أدى إلى ظهور مصطلح “مرة واحدة في القمر الأزرق” أي نادرا ما يحدث.

وأضاف أن القمر يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس.

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.