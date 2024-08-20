انت الأن تتابع خبر شركة سامسونج تعلن المفاجأة الكبرى بهاتفها الخيالي الذى يعمل بقوة الصاروخ وبسعر التراب في 2024..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A06، مستهدفة الفئة المتوسطة في الأسواق العالمية بتقديم مواصفات مميزة وبطارية ذات سعة كبيرة. يأتي الهاتف مزوداً بمعالج MediaTek Helio G85 وخيارين من الذاكرة؛ الأول بسعة 4 جيجابايت للرام مع 64 جيجابايت للتخزين الداخلي، والثاني بسعة 6 جيجابايت للرام مع 128 جيجابايت للتخزين.

يتميز Galaxy A06

بشاشة كبيرة 6.7 بوصة تعمل باللمس وتقدم جودة عرض HD+ بدقة 720 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز. الجهاز يستقي طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

من حيث التصميم،