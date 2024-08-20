انت الأن تتابع خبر شركة سامسونج تعلن المفاجأة الكبرى بهاتفها الخيالي الذى يعمل بقوة الصاروخ وبسعر التراب في 2024..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A06، مستهدفة الفئة المتوسطة في الأسواق العالمية بتقديم مواصفات مميزة وبطارية ذات سعة كبيرة. يأتي الهاتف مزوداً بمعالج MediaTek Helio G85 وخيارين من الذاكرة؛ الأول بسعة 4 جيجابايت للرام مع 64 جيجابايت للتخزين الداخلي، والثاني بسعة 6 جيجابايت للرام مع 128 جيجابايت للتخزين.
يتميز Galaxy A06
- بشاشة كبيرة 6.7 بوصة تعمل باللمس وتقدم جودة عرض HD+ بدقة 720 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز. الجهاز يستقي طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.
من حيث التصميم،
- يأتي الهاتف بخلفية مسطحة مزيّنة بخطوط عمودية تحد من ظهور بصمات الأصابع، ويحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة. أما عن إمكانيات التصوير، فالجهاز مجهز بكاميرا خلفية أساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
- كذلك، تعهدت سامسونج بأن يتلقى الهاتف Galaxy A06 تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل أندرويد، مما يعني أن الجهاز سيكون داعماً حتى تحديث أندرويد 16. يشمل الهاتف أيضاً منفذ شحن USB Type-C 2.0، منفذ لسماعات الرأس بحجم 3.5 ملم، سماعات استريو، وفتحة لبطاقة microSD.
- هذا التحديث في تقنيات هاتف سامسونج يمثل جزءاً من استراتيجية الشركة لتحسين تجربة المستخدم في الفئات السعرية المتوسطة، مما يظهر التزام سامسونج بتوفير تقنية عالية الجودة بأسعار معقولة.