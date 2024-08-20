أخبار التقنية.. أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra تحصل على شهادة 3C مع تأكيد سرعة الشحن البالغة 45 واط

انت الأن تتابع خبرأخبار التقنية.. أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra تحصل على شهادة 3C مع تأكيد سرعة الشحن البالغة 45 واط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – ستقوم سامسونج بتغيير الأمور في تشكيلة الأجهزة اللوحية الرئيسية الخاصة بها هذا العام، سيستخدم كلا الجهازين Galaxy Tab S10 معالج Dimensity 9300+ بدلاً من شرائح Snapdragon التقليدية.

ومع ذلك، ستبقى بعض الأشياء كما هي، مثل سرعة الشحن للوحتين.