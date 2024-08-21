انت الأن تتابع خبر بسرعة شوف موبايلك .. توقف واتس آب لدى العديد من المستخدمين بشكل مفاجيء والسبب؟! .. معلومات صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التطور الرهيب للتكنولوجيا أصبحت بعض الهواتف غير قادرة على مواكبة التطور العالمي الذى يحدث فى مجال التليفونات ولذلك قامت بعض التطبيقات الموجودة داخل بعض الهواتف باتخاذ بعض القرارات منها العمل على تحديث بعض الهواتف حتى تصبح جاهزة ونادرة على مواكبة التطور الرهيب في علم التكنولوجيا والاتصالات ويأتي في المقدمة تطبيق واتساب حيث أعلنت شركة واتساب انها سوف تتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع توقف الخدمة عن تطبيق الواتساب قم بقراءة هذا المقال.

ما نوعية الهواتف الذكية التى تتوقف عنها خدمة واتساب؟

هناك مجموعات كبيرة من الهواتف المحمولة سوف تفقد الخدمات المقدمة من تطبيق واتساب ويؤثر هذا على بعض الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الاندرويد والنظام القديم التى لا يقوم تطبيق الواتس بدعمه وتشمل على إصدار النسخة القديمة من iso لذلك لا داعى للقلق على من يملكون الأجهزة الحديثة من الايفون ومن الهواتف الذكية التى تتوقف الخدمة عنها هى.

تلك الأنواع من هواتف الآيفون iPhone 6 وكذلك iPhone 5 iphone من الإصدار القديم

كذلك من أنواع الهواتف التى تشمل توقف الدعم عنها هاتف LG,HTC,,samsung.

وكذلك أيضا نوعان من أنواع هواتف موتورولا من نوع moto g. moto.x

هناك أنواع أخرى شملها التوقف من تلك الأنواع هواتف سوني وهما Xperia.z1,Xperia E3.

كيف أتحقق من إصدار أندرويد الذي يعمل به الهاتف؟

ولكل من يريد معرفة الإصدار الخاص بهاتفه المحمول عليه إتباع الآتي: